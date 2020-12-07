Olduğunuzdan daha genç gözükmek istiyorsanız bu gıdalardan uzak durun

Doğal yaşlanma sürecini tamamen engellemek mümkün olmasa da beslenmede yapılan hatalar vücudun daha hızlı yaşlanmasına yol açabiliyor. Bu nedenle de dengeli ve sağlıklı beslenme ile ilgili farkındalığın yükselmesi gerekiyor çünkü bazı gıdalar yaşlanma sürecini hızlandırabiliyor! İşte, hızlı yaşlanmaya neden olan gıdalar…
Rafine şekerler protein, lipid ve nükleid asitlerin glikasyonu sonucu ortaya çıkan ileri glikasyon ürünleri oluşumuna katkıda bulunuyor. İleri glikasyon ürünleri ise kolajenlere zarar vererek yaşlanmayı hızlandırıyor.
Bitkisel özellikteki sıvı yağlardaki hidrojen bağlarına müdahale edilerek katılaştırılan margarinler yüksek oranda doymuş yağ ihtiva ediyor. Böylece hem kalp ve damar hastalıklarına yakalanma ihtimalini artırıyor hem de hücreleri yorarak vücudu yaşlandırıyor.
Sosis, salam ve sucuk gibi işlenmiş etler cildin susuz kalmasına ve kolajenlerin azalmasına yol açan yüksek oranda doymuş yağ, sodyum ve sülfüt barındırıyor. Üstelik kırmızı et tüketiminin de yaşlanmaya neden olduğu biliniyor.
Gazlı içeceklerin ya da kahvenin tüketilmesi yalnızca uyku sorunlarına yol açmıyor. Her iki içecek de yüksek oranda kafein barındırıyor ve kafein de uyku kalitesini azaltarak ciltte yaşlılık belirtilerinin oluşumunu tetikliyor.
Alkollü içecekler sağlığa birçok yönden etki etmesinin yanı sıra kandaki oksijen miktarını azaltıyor. Dahası vücudu sağlıklı ve genç tutan minerallerle vitaminlerin emilimini engelleyerek yaşlanma sürecini hızlandırıyor.
Özellikle aşırı tuz kullanımından kaçınılması hem daha genç görünmek hem de kronik sağlık sorunlarından kaçınmak için büyük önem taşıyor. Fazla tuz tüketimi yüksek tansiyona yol açıyor, yüksek tansiyon ise kalp ve damar hastalıkları riskini artırıyor, cildi genç tutan kolajen proteinlerinin üretimini de azaltıyor.
Hızlı yaşlanmaya neden olabilen gıdaların çoğaltılması mümkündür. Ancak gereğinden hızlı yaşlanmanın ardında dengesiz ve sağlıksız beslenmenin en önemli neden olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle hem sağlıklı kalmak hem daha iyi hissetmek hem de daha genç görünmek için kaliteli beslenildiğinden emin olunması gerekir.
Diyetisyen Mehtap Yakut
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