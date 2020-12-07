Olduğunuzdan daha genç gözükmek istiyorsanız bu gıdalardan uzak durun

Doğal yaşlanma sürecini tamamen engellemek mümkün olmasa da beslenmede yapılan hatalar vücudun daha hızlı yaşlanmasına yol açabiliyor. Bu nedenle de dengeli ve sağlıklı beslenme ile ilgili farkındalığın yükselmesi gerekiyor çünkü bazı gıdalar yaşlanma sürecini hızlandırabiliyor! İşte, hızlı yaşlanmaya neden olan gıdalar…

RAFİNE ŞEKER

Rafine şekerler protein, lipid ve nükleid asitlerin glikasyonu sonucu ortaya çıkan ileri glikasyon ürünleri oluşumuna katkıda bulunuyor. İleri glikasyon ürünleri ise kolajenlere zarar vererek yaşlanmayı hızlandırıyor.

MARGARİN

Bitkisel özellikteki sıvı yağlardaki hidrojen bağlarına müdahale edilerek katılaştırılan margarinler yüksek oranda doymuş yağ ihtiva ediyor. Böylece hem kalp ve damar hastalıklarına yakalanma ihtimalini artırıyor hem de hücreleri yorarak vücudu yaşlandırıyor.

İŞLENMİŞ ETLER

Sosis, salam ve sucuk gibi işlenmiş etler cildin susuz kalmasına ve kolajenlerin azalmasına yol açan yüksek oranda doymuş yağ, sodyum ve sülfüt barındırıyor. Üstelik kırmızı et tüketiminin de yaşlanmaya neden olduğu biliniyor.