YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Öldürülen 474 kadının anısına ışıklı balon uçuruldu

Öldürülen 474 kadının anısına ışıklı balon uçuruldu

VAN HABERLERİ  | 08.03.2020 21:37 | Son Güncelleme

Van’ın merkez Edremit Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, 2019 yılında öldürülen 474 kadının anısına gökyüzüne ışıklı balon bırakıldı.Edremit Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tarihi Kız Kalesi Seyir Tepesinde bir etkinlik düzenlendi.

Van’ın merkez Edremit Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, 2019 yılında öldürülen 474 kadının anısına gökyüzüne ışıklı balon bırakıldı.
Edremit Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tarihi Kız Kalesi Seyir Tepesinde bir etkinlik düzenlendi. Kadın cinayetine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte 474 kadının anısına, ışıklı balonlar gökyüzüne bırakıldı. Kadın cinayetlerinin son bulması için yanan balonlar, tarihi kaleden gökyüzüne bırakıldı.
Düzenlenen etkinliğe katılan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ‘Kadınlar Günü’ dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Say, “2019 yılı içerisinde 474 kadın cinayeti işlendi ve 474 kadınımız hayatını kaybetti. Bunların anısına bugün Edremit Seyirtepe’de (Kız Kalesi’nde) ışıklı balonları uçurarak, inşallah bir daha hiçbir kadınımız ölmez. Kadınlarımız bizim en önemli değerlerimizdir, toplumumuzun temel taşlarıdır ve başımızın tacıdır. Bu noktada biz Edremit Belediyesi olarak kadınlarımızın toplum içerisinde olmaları gereken yeri elde etmeleri için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz” dedi.
Yapılan konuşmanın ardından Başkan Say, vatandaşlarla birlikte gökyüzüne ışıklı balonları bıraktı. Akabinde Edremit Belediyesinin kadınlar için organize ettiği yemek programına geçildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştıDehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştı
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Van Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:00
Sabah
06:21
Öğle
12:22
İkindi
15:38
Akşam
18:13
Yatsı
19:29

Van Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Erek Eczanesi
Ipekyolu
Evin Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
İncir Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Erciş Belediyesi kriz masası oluşturdu

Erciş Belediyesi kriz masası oluşturdu

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

YYÜ’de kar tatili

YYÜ’de kar tatili

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.