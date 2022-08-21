Oleksandr Usyk ile Anthony Joshua arasında tarihe geçen maç!

Suudi Arabistan'da düzenlenen boks mücadelesi, dünya ağır siklet boks şampiyonu Oleksandr Usyk ile Anthony Joshua'nın karşılaşmasına sahne oldu. Tüm dünyanın beklediği mücadele kıran kırana geçti. 35 bin izleyicinin takip ettiği mücadele tüm dünyada aynı anda izlendi.

İLK MAÇI JOSHUA KAYBETMİŞTİ

Joshua, kariyerinin ikinci yenilgisini geçtiğimiz yılın eylül ayında Oleksandr Usyk’e karşı almıştı.

MUHAMMED ALİ'Yİ GEÇME FIRSATINI KAYBETTİ

Bu dev kapışmayı Anthony Joshua’nın kazanması durumunda Britanyalı boksör, Muhammed Ali’den sonra ağır sıklette üç kez dünya şampiyonu olmayı başaran ikinci ağır sıklet olarak tarihe geçecekti. Beş büyük profesyonel boks organizasyonundan dördünün ağır sıklet kemerlerinin sahibi olan Oleksandr Usyk, Suudi Arabistan'daki maçta Anthony Joshua'yı 12 raunt sonunda yenerek unvanlarını korudu.

