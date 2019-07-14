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Olimpia Milano, Aaron White ile anlaştı

BASKETBOL HABERLERİ  | 14.07.2019 14:47 | Son Güncelleme

İtalya ekiplerinden AX Armani Exchange Olimpia Milano, bu sezonki ilk transferini Zalgiris Kaunas'ta forma giyen ABD'li basketbolcu Aaron White ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak yaptı.

Olimpia Milano, Aaron White ile anlaştı

Yeni sezon için takım başına deneyimli başantrenör Ettore Messina'yı getiren İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milano, ilk transferi de gerçekleştirdi. THY Euroleague'de başarılı olmak isteyen İtalyanlar, son olarak Zalgiris Kaunas'ta forma giyen ABD'li basketbolcu Aaron White ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, White ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

26 yaşındaki basketbolcu, Zalgiris ile geçtiğimiz sezon Euroleague'de 8.2 sayı ve 4.2 ribaund ortalamaları ile oynadı. White kariyerinde daha önce de Telekom Baskets Bonn ve Zenit St Petersburg formalarını giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
olimpia milano Aaron White Zalgiris Kaunas

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