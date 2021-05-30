Olimpia Milano, CSKA Moskova karşısında üçüncülüğü aldı

Olimpia Milano ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçı Olimpia Milano 83-73’lük skorla kazandı. Olimpia Milano 29 yıl sonra katıldığı Final Four’da sezonu üçüncü tamamlamayı başardı. Son şampiyon CSKA Moskova ise dördüncü sırayı aldı.

Olimpia Milano’da Sergio Rodriguez 14 sayı – 3 ribaund – 6 asist ile galibiyette öne çıkan isim olurken Vladimir Micov da 14 sayıyla pay sahibi oldu.

CSKA Moskova’da Tornike Shengelia 18 sayı – 9 ribaund ile en skorer isim olsa da performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Rus ekibinde Johannes Voigtmann ise 12 sayı – 6 ribaund ile mücadele etti.

