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Olimpia Milano, CSKA Moskova karşısında üçüncülüğü aldı

30.05.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkish Airlines EuroLeague Final Four’unda üçüncülük maçında Olimpia Milano ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçı Olimpia Milano 83-73’lük skorla kazandı.

Olimpia Milano, CSKA Moskova karşısında üçüncülüğü aldı

Olimpia Milano ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçı Olimpia Milano 83-73’lük skorla kazandı. Olimpia Milano 29 yıl sonra katıldığı Final Four’da sezonu üçüncü tamamlamayı başardı. Son şampiyon CSKA Moskova ise dördüncü sırayı aldı.

Olimpia Milano’da Sergio Rodriguez 14 sayı – 3 ribaund – 6 asist ile galibiyette öne çıkan isim olurken Vladimir Micov da 14 sayıyla pay sahibi oldu.

CSKA Moskova’da Tornike Shengelia 18 sayı – 9 ribaund ile en skorer isim olsa da performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Rus ekibinde Johannes Voigtmann ise 12 sayı – 6 ribaund ile mücadele etti.

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