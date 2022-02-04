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Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçında gerilim! Oyunculara saldırdılar...

04.02.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 25. haftasında AX Armani Exhange Milan'ın İtalya'da konuğu oldu. Rakibini deplasmanda dominant bir oyunla mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile Milano'dan Sergio Rodriguez arasında ufak çaplı bir sürtüşme yaşandı. Maçın bitişiyle birlikte Milano basketbolcuları Fenerbahçeli sporcuların üzerine koşarak saldırmaya çalıştı. Sahanın bir anda karışmasıyla hakemlere araya girdi ve olay büyümeden sonlandı.

Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçında gerilim! Oyunculara saldırdılar...

Fenerbahçe Beko, deplasmanda AX Armani Exhange Milan'ı 71-60 mağlup etmeyi başardı. Üst üste dördüncü, son 9 maçta ise sekizinci galibiyetini almayı başaran Fenerbahçe Beko, iyi performansını sürdürdü. Milan'ın 5 maçlık galibiyet serisini sonlandıran Fenerbahçe Beko'ya maç sonunda ilginç bir saldırı girişimi oldu. Yenilgiyi hazmedemeyen Milan'ın basketbolcusu Sergio Rodriguez, Fenerbahçe'nin başantrenörü Aleksandar Djordjevic'in üzerine yürüdü. Saha bu olaydan sonra bir anda karıştı...

KARŞILAŞMA BİTTİ SAHA KARIŞTI!

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Karşılaşmanın sona ermesiyle saha karıştı. Kyle Hines'ın mağlubiyet sonrası sinirli olduğu gözlenirken Sarı-Lacivertli basketbolculara sözlü satışması sonrası sinirler bir anda gerildi. Fenerbahçeli basketbolcuların üzerine doğru saldıran Milanolu sporcular arasında itişmeler yaşandı.

GERİLİM TIRMANDI! FENERBAHÇE BAŞANTRENÖRÜ ALEKSANDAR DJORDJEVİC'E...

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Fenerbahçe başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile Milano'dan Sergio Rodriguez arasında da tartışma çıkarken, teknik ekiplerin ve salonda bulunan görevlilerin araya girmesiyle sözlü tartışmada olaylar çok büyümeden sonlandı.

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