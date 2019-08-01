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Olimpija Ljubljana 0 - 1 Yeni Malatyaspor

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 01.08.2019 22:54 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 2-2'nin rövanşında Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 1-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi. Yeni Malatyaspor'a galibiyeti Gökhan Töre'nin asistinde Jahovic'in golü getirdi.

Olimpija Ljubljana 0 - 1 Yeni Malatyaspor

Temsilcimiz Yeni Malatyaspor, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda ilk maçında evinde 2-2 berabere kaldığı Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşılaştı.

Maça etkili başlayan temsilcimiz ilk dakikadan itibaren rakip kalede gol aramaya başladı. 24'te ilk sarı kartını gören Endri Çekiçi, 38. dakikada gördüğü ikinci kartla Olimpija'yı sahada 10 kişi bıraktı.

Devre 0-0 sona erdi. Rakibinin eksik kalmasıyla birlikte gol için iyice bastırmaya baştıran Yeni Malatyaspor, 77. dakikada yeni transferleri Gökhan Töre - Adis Jahovic ortaklığıyla deplasmanda 1-0 öne geçti.

Turu geçecek golü bulmayı başaran temsilcimiz kalan dakikalarda Sloven rakibine gol izni vermedi ve tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi.

MAÇTAN NOTLAR
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla karşılaşan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, ilk maçın 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Malatya'da 2-2 sona eren ilk maçın rövanşı, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynandı.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sahaya Fabien Farnolle, Issam Chebake, Arturo Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Thievy Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Moryke Fofana ve Adis Jahovic 11'ini sürdü. Sarı-siyahlı ekibin yedek kulübesinde Ufuk Ceylan, Gökhan Töre, Eren Tozlu, Ahmed Ildiz, Berk Yıldız, Mitchell Donald ve Guilherme yer aldı.

Sergen Yalçın, ilk maçın 11'ine göre biri mecburi olmak üzere 3 değişiklik yaptı. Genç teknik adam, Malatya'daki karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Donald'ı yedeğe çekti. Sakatlığı bulunan Teenage Hadebe kadroya alınmazken ilk maça 11'de başlayan Nuri Fatih Aydın da 18 kişilik kadroya giremedi. Yalçın, bu futbolcuların yerine Robin Yalçın, Mustafa Akbaş ve Rahman Buğra Çağıran'ı oynattı.

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Anahtar Kelimeler:
olimpija ljubljana Yeni Malatyaspor

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
helal malatya fenev bizi rezil etmişti siz aldınız helal :)) tebrikler
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