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Olimpik sporcular üniversite öğrencileriyle buluştu

04.01.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olimpik sporcular üniversite öğrencileriyle buluştu

İZMİR (AA) - Geçen yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular Ferhat Arıcan, Dilara Bozan, Yasemin Ecem Anagöz ve Dilara Uralp, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğrencileriyle buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DEÜ Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Olimpik Sporcularımız ile Başarıya Giden Yol" başlıklı panele katılan Bozan, Anagöz, Uralp ile cimnastikte Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Ferhat Arıcan, tecrübelerini paylaştı.

Öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayan milli sporcular, başarıya giden yolun çalışmadan geçtiğini vurguladı.

Olimpiyat oyunları tarihinde cimnastik branşında Türkiye'ye ilk madalyayı getiren Arıcan, oyunların o dönem salgın nedeniyle bir yıl ertelenmesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, "Ancak sporcu hiçbir zaman pes etmez, mental olarak iyi hazırlanarak zorlu süreci iyi değerlendirdim, çok çalıştım. İstiklal Marşı'mızı okutmak, ülkemizin bize verdiği desteği görmek her şeye değiyor." ifadelerini kullandı.

Tokyo 2020'de karate kadınlar katada 5. olan Dilara Bozan ise salgın nedeniyle olimpiyatlara tek başına hazırlanmak zorunda kaldığını vurguladı. Yaklaşık 9 ay Afyonkarahisar’da tek başına bir otelde kaldığını kaydeden Bozan, "(Acaba yapamayacak mıyım?) dediğimde hep kendime döndüm ve güvenimi sağladım. Daha önce yenemediğim rakiplerim karşısında başarılar elde ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyatlarda okçulukta takım arkadaşı Mete Gazoz ile karışık takımda 4. olan Anagöz ise "Okçuluk bireysel bir spor gibi gözükse de takım sporu olduğunu söyleyebilirim. Bir aile oluyorsunuz ve ona göre hareket ediyorsunuz." şeklinde görüşlerini paylaştı.

Dilara Uralp da Türkiye'ye sörf sporunu daha çok sevdirmek istediklerini belirterek, bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirdiğini anlattı.

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