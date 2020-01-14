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  4. Olimpiyatlara hazırlanan sporcular doğayı da koruyor

Olimpiyatlara hazırlanan sporcular doğayı da koruyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.01.2020 09:49 | Son Güncelleme

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi(TOHM) Kayseri’de faaliyet gösteren Atletizm, Taekwondo ve Yüzme branşı sporcular, dağıtılan ara öğünlerle hem enerji depoluyor hem de doğayı koruyor.Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde antrenmanlarını yapan sporculara ihtiyaç duydukları enerji ve besin öğelerini desteklemek amacıyla ara öğünler veriliyor.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi(TOHM) Kayseri’de faaliyet gösteren Atletizm, Taekwondo ve Yüzme branşı sporcular, dağıtılan ara öğünlerle hem enerji depoluyor hem de doğayı koruyor.
Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde antrenmanlarını yapan sporculara ihtiyaç duydukları enerji ve besin öğelerini desteklemek amacıyla ara öğünler veriliyor. Diyetisyenler tarafından sporcuların branşlarına uygun olarak hazırlanan ara öğünler haftalık olarak sporculara dağıtılıyor.
Dağıtımı yapılan ürünler plastik poşetler yerine artık bez çantalarla veriliyor. Bu çantalarla doğaya verilen zararın en aza indirgenmesi hedeflenirken sporcular da doğayı koruma konusunda duyarlı davranıyor.

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