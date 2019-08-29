Mynet Trend

Oliver Stone jüri başkanlığı koltuğunda

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 29.08.2019 14:27 | Son Güncelleme

Oscar’lı yönetmen Oliver Stone, Zürih Film Festivali’nin jüri başkanı oldu.

Oliver Stone jüri başkanlığı koltuğunda

Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenecek olan Zürih Film Festivali’nin uluslararası yarışması için jüri başkanlığı yapacak. Oscar’lı yönetmen Oliver Stone, festivalde 1991 yapımı The Doors filminin yenilenmiş versiyonunu ve The Putin Interviews adlı belgesel dizisinin sunumunu yapacak.

Stone’un başkanlık yapacağı jüride; Kolombiyalı yönetmen Ciro Guerra (Waiting for the Barbarians), İtalyan yönetmen Laura Bispuri (Figlia Mia), Alman oyuncu Sebastian Koch (Werk Ohne Autor) ve İsviçreli yapımcı Tiziana Soudani (Lazzaro Felice) yer alacak.

6 Eylül’de başlayacak olan Zürih Film Festivali, 6 Ekim’de sona erecek.

Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz! Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz!
İlker Kaleli o diziden apar topar ayrıldıİlker Kaleli o diziden apar topar ayrıldı
Ünlü isimler kardeşlerini yalnız bırakmadıÜnlü isimler kardeşlerini yalnız bırakmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Oliver Stone Zürih Film Festivali

En Çok Okunan Trend Haberler

Gören şaşkına dönüyor! Son çare olarak bunu yaptılar

Gören şaşkına dönüyor! Son çare olarak bunu yaptılar

Şort tepkisi! 'Tanga ile dolaşsa bile...'

Şort tepkisi! 'Tanga ile dolaşsa bile...'

İstanbul'da bu sabah! Boğaz trafiğe kapatıldı

İstanbul'da bu sabah! Boğaz trafiğe kapatıldı

İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri

İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

Erkenci Kuş'ta final öncesi sürpriz gelişme!

Erkenci Kuş'ta final öncesi sürpriz gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yabancı dizisinde kriz! İlker Kaleli apar topar ayrıldı

İlker Kaleli o diziden apar topar ayrıldı

Masal Şatosu: Sihirli Davet filminin galasına ünlüler akın etti

Ünlü isimler kardeşlerini yalnız bırakmadı

Brad Pitt 76. Venedik Film Festivali'ne katıldı

Brad Pitt, festivale tekneyle geldi

Joker’den iddialı fragman

Joaquin Phoenix’li Joker filminden iddialı fragman

Jason Momoa iki saat asansörde mahsur kaldı

Ünlü oyuncunun zor anları... Saatlerce yardım bekledi

Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi ile destansı bir yolculuğa hazır mısınız?

Destansı bir yolculuğa hazır mısınız?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.