Oliver Stone jüri başkanlığı koltuğunda

Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenecek olan Zürih Film Festivali’nin uluslararası yarışması için jüri başkanlığı yapacak. Oscar’lı yönetmen Oliver Stone, festivalde 1991 yapımı The Doors filminin yenilenmiş versiyonunu ve The Putin Interviews adlı belgesel dizisinin sunumunu yapacak.

Stone’un başkanlık yapacağı jüride; Kolombiyalı yönetmen Ciro Guerra (Waiting for the Barbarians), İtalyan yönetmen Laura Bispuri (Figlia Mia), Alman oyuncu Sebastian Koch (Werk Ohne Autor) ve İsviçreli yapımcı Tiziana Soudani (Lazzaro Felice) yer alacak.

6 Eylül’de başlayacak olan Zürih Film Festivali, 6 Ekim’de sona erecek.



