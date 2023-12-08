Olmaz denen oldu! Hakem kendisine itiraz eden oyuncuyu bıçakladı, genç futbolculunun akciğerinde delik açıldı hastaneye kaldırıldı!

Kosta Rika'nın Misiones'in Scholler de Eldorado kasabasında oynanan amatör lig karşılaşmasında yaşananlar görenlere 'yok artık' dedirtti.
Geçtiğimiz günlerde oynanan mücadele sırasında, verilen kararları beğenmeyen oyuncu maçın hakemin yoğun itirazlarda bulundu. Kendisine yapılan bu itirazlara oldukça sinirlenen hakem, tepkisini itiraz eden oyuncuyu bıçaklayarak gösterdi.
Yaşanan bıçaklı saldırı sonrası isminin Kevin olduğu öğrenilen 21 yaşındaki futbolcunun akciğerinde delik açıldığı ağır yaralandığı bildirildi.
Yaralı oyuncuya ilk müdahale sahada yapılırken, oyuncu hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri olaya müdahale ederken, 62 yaşındaki hakemi Remigio A. şiddet eyleminde kullanıldığı bıçak hâlâ elindeyken tutuklandı.