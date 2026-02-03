Olmaz denilen oldu ve Kante'de belgeler yanlış yüklendi! Fenerbahçe FIFA'ya gitti

Fenerbahçe'de N'Golo Kante şoku yaşanıyor. Fransız futbolcu ve kulübü Al-Ittihad'la her konuda anlaşan sarı-lacivertlilerin, Suudi Arabistan kulübünün evrakları yetiştiremediği için transferi gerçekleştiremediği iddia ediliyor.

EK SÜRE ONAYLANMADI!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre Fenerbahçe’nin N’Golo Kanté, Al-Ittihad’ın Youssef En-Nesyri transferleri için gerekli belgeler TMS’ye yüklendi ancak verilen ek sürede onaylanmadı. Fenerbahçe, Al-Ittihad ve Kanté, Suudi Pro Lig’den özel izin ve süre uzatımı talep etti; henüz geri dönüş olmadı.

TRANSFER İPTAL OLDU İDDİASI!

A Spor'un iddiasına göre Fenerbahçe'nin N'Golo Kante, Al-Ittihad'ın ise Youssef En-Nesyri transferleri, iki kulübün de evrakları sisteme zamanında yüklememesi nedeniyle iptal oldu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA...

"Al Ittihad Kulübü ile N’Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri’yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür.

Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.

Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır.

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır.

Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz.

Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

FEDERASYONA BÜYÜK BASKI VAR!

N'Golo Kante, Suudi Pro Lig yönetimine dilekçe yazdı ve Fenerbahçe'nin belgeleri 'Transfer Matching System'e zamanında girdiğini söyleyip transfere izin verilmesini talep etti. Federasyonu ikna etmek için görüşmeler sürüyor.

"TARAFTARIN BU KADAR DUYGULARIYLA OYNANMAZ..."

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, "Kusura bakmasın çok ağır yazar Ertan Torunoğulları ve yönetime.

Taraftarın bu kadar duygularıyla oynanmaz! Sağlık kontrolüne gidiyorsun oyuncuyla lütfen ya!

Sağlık kontrolü görüntüsünden sonra getiremiyorsan konuşacak bir şey yok." dedi.

FIFA'LIK OLDULAR...

Suudi Pro Lig'in gerekli izni vermemesi üzerine Fenerbahçe ve Al-Ittihad, FIFA'ya başvurdu. Transferde sıcak saatleri yaşandığı durum kısa süre içerisinde açıklanmazsa Fenerbahçe yönetiminin İstanbul'a döneceği belirtildi.