Mert Hakan Yandaş’ın tutukluluğuna devam kararı verildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 20 isim tutuklanmıştı.

Bugün görülen davada Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan hakkında tutukluluğun devamı kararını verildi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Divan Kurulu toplantısında Mert Hakan Yandaş’a destek mesajı vermişti. Mosturoğlu, "Silivri’de tutuklu bulunan kaptanımız Mert Hakan Yandaş’a sevgilerimizi gönderiyoruz. Asla yalnız değil, biz suçsuzluğuna inanıyoruz. En kısa sürede özgürlüğüne kavuşup tekrar aramıza dönecektir." diye belirtmişti.