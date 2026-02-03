SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Mert Hakan Yandaş’ın tutukluluğuna devam kararı verildi!

SON DAKİKA: Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın aylık tutukluluk incelemesi kapsamında tutukluluğunun devamına karar verildi.

Mert Hakan Yandaş’ın tutukluluğuna devam kararı verildi!
Burak Kavuncu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 20 isim tutuklanmıştı.

Mert Hakan Yandaş’ın tutukluluğuna devam kararı verildi! 1

Bugün görülen davada Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan hakkında tutukluluğun devamı kararını verildi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

Mert Hakan Yandaş’ın tutukluluğuna devam kararı verildi! 2

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Divan Kurulu toplantısında Mert Hakan Yandaş’a destek mesajı vermişti. Mosturoğlu, "Silivri’de tutuklu bulunan kaptanımız Mert Hakan Yandaş’a sevgilerimizi gönderiyoruz. Asla yalnız değil, biz suçsuzluğuna inanıyoruz. En kısa sürede özgürlüğüne kavuşup tekrar aramıza dönecektir." diye belirtmişti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye Kupası'nda şok skor! Süper Lig ekibini 6 golle geçtiTürkiye Kupası'nda şok skor! Süper Lig ekibini 6 golle geçti
25 yıldır Beşiktaş’ın her maçını tek tek not etti! Askerde bile...25 yıldır Beşiktaş’ın her maçını tek tek not etti! Askerde bile...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş son dakika fenerbahçe istanbul cumhuriyet başsavcılığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi

İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

Kuyumcularda alım kuyruğu!

Kuyumcularda alım kuyruğu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.