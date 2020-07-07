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Ölmek üzere olan kediyi kurtardı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 07.07.2020 13:04 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Betül Türk, sokakta bulduğu hasta kediyi belediyenin veterinerlik birimine teslim ederek “İnsanlık ölmemiş” dedirtti.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Betül Türk, sokakta bulduğu hasta kediyi belediyenin veterinerlik birimine teslim ederek “İnsanlık ölmemiş” dedirtti. Ekiplerin tedavi edilmesi için teslim aldığı kedinin tedavi sürecini takip edeceğini söyleyen Türk, “İnşallah kurtulur. Kurtulursa onu sahipleneceğim” dedi.
Lüleburgaz’da geçtiğimiz arkadaşıyla birlikte spordan dönen 17 yaşındaki Betül Türk, bir otomobilin altında hareketsiz bir şekilde duran yavru kedi gördü. Kediyi kontrol ettiğinde yaşadığını gören Türk, hayvanı kendine getirmek için mama ve su verdi. Ancak minik kedi hala tepki vermeyince, kediyi kucağına aldığı gibi Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası’na giden Türk, burada yetkililerden yardım istedi. Türk’ün talebi üzerine belediyenin veterinerlik hizmetleri birimine bağlı ekipler kısa sürede genç kızın yanına gelerek yavru kediyi tedavi etmek üzere teslim aldı. Türk’ün bu davranışı ise büyük takdir topladı.

“Öldü zannettik”
Betül Türk, yavru kediyi ilk başta otomobil altında hareketsiz bir şekilde yatarken gördüğünü söyledi. Türk, “Arkadaşımla spordan çıkmıştım. Bir arabanın altında yatarken gördük onu. Öldü sandık. Sonra baktığımızda hareket ettiğini gördük. Ardından su alıp verdik. Daha sonra bir şeyler aldım marketten yemesi için ama yemedi. Sonra ben onu evime götürdüm. Bahçede bakarım dedi. Kedi maması aldım. Ancak kendine bir türlü gelmedi. Böyle halsiz bir kıpırdamaz halde görünce buraya getirdim” dedi.

“Kurtulursa sahipleneceğim”
Türk, tek dileğinin minik kedinin yaşama tutunması olduğunu söyleyerek, “Belediye ekipleri bu arada gerçekten çok yardımcı oldular. Umarım kedi kurtulur. Kurtulursa sahipleneceğim. İnşallah onu hareketli halde görürüz. İsmini Benni diye koymayı planlıyorum” ifadelerini kullandı.

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