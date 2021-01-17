YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Oltaya takılan dev balık balıkçıları şaşırttı

Oltaya takılan dev balık balıkçıları şaşırttı

17.01.2021 14:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Datça ilçesinde balık avlamak için denize açılan balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki Ay Balığı, tekrar denize bırakıldı.Dün sabah erken saatlerde Kılıç Balığı avı için tekneyle denize açılan Datçalı balıkçılar Umut Kantarlı ve Serkan Akdeniz, oltalarına takılan balığı görünce şaşkınlık yaşadı.

Muğla’nın Datça ilçesinde balık avlamak için denize açılan balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki Ay Balığı, tekrar denize bırakıldı.
Dün sabah erken saatlerde Kılıç Balığı avı için tekneyle denize açılan Datçalı balıkçılar Umut Kantarlı ve Serkan Akdeniz, oltalarına takılan balığı görünce şaşkınlık yaşadı. Tekneye doğru çekilen balığın Türkiye’de ender görülen ve nesli tükenmekte olan Ay Balığı olduğunu gören balıkçılar, dev balığı tekrar denize bıraktı.
Datçlı balıkçı Umut Kantarlı yaptığı açıklamada, “Kılıç balığı avlamak için Datça Limanı’ndan ayrılarak İnce Burun mevkiine geldik. Burada oltalarımızı denize attık. Bir müddet sonra oltamıza bir balığın takıldığını hissettik, oltamızı yaklaşık 350 metreye attık sonra çekmeye başladık. Balık deniz yüzeyine çıkınca daha önce hiç rastlamadığımız bir balıkla karşılaştık ve bunun Ay balığı olduğunu anladık. Ağırlığı yaklaşık 400 kilo vardı. Bu balığın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duymuştuk, bu yüzden balığı teknemize çıkarmadan serbest bıraktık” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydıYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
1/

Muğla Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:47
Sabah
08:12
Öğle
13:22
İkindi
15:59
Akşam
18:21
Yatsı
19:41

Muğla Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Kaşıkara Eczanesi
Merkez
Sayın Eczanesi
Merkez
Beril Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Mandarin Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Oltaya takılan dev balık balıkçıları şaşırttı

Oltaya takılan dev balık balıkçıları şaşırttı

Fethiye’nin kültürel şarkısı “Fethiye Çiftetellisi”ne yeni klip

Fethiye’nin kültürel şarkısı “Fethiye Çiftetellisi”ne yeni klip

Turizm merkezleri alternatif pazar yelpazesini genişletmeyi hedefliyor

Turizm merkezleri alternatif pazar yelpazesini genişletmeyi hedefliyor

Bodrum'un 7,5 kilometrelik tarihi surları turizme kazandırılacak

Bodrum'un 7,5 kilometrelik tarihi surları turizme kazandırılacak

Datça’da kaçak içki operasyonu

Datça’da kaçak içki operasyonu

Muğla'da mantar toplarken fenalaşan kişi öldü

Muğla'da mantar toplarken fenalaşan kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.