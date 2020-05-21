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Oltu Kalesi uçuyor

ERZURUM HABERLERİ  | 21.05.2020 12:08 | Son Güncelleme

Oltu Kalesi’nden gece yarısında uçan taşlar büyük tehlike oluşturuyor.Dün akşam saatlerinde kalenin burçlarından yaklaşık 35-40 metreden taşların uçması tehlike arzetti.

Oltu Kalesi’nden gece yarısında uçan taşlar büyük tehlike oluşturuyor.
Dün akşam saatlerinde kalenin burçlarından yaklaşık 35-40 metreden taşların uçması tehlike arzetti. Oltulu vatandaşlar, kalenin biran önce restore edilip uçmasının önlenmesini isteyerek, “Eğer böyle bir tarihi eserimiz yıkılırsa yazık olur” dediler.
Fırat Aydın adlı vatandaş, “Oltu’nun en önemli değerlerinden olan Oltu Kalesi bu sabah kalktığımızda kalenin duvarlarından taşların uçtuğunu gördük. Daha önceden de taşlar uçuyordu. Uzun zamandır hiçbir restorasyon yapılmayan Oltu Kalesi yıkılmaya yüz tuttu diyebiliriz ama hiçbir önlem alınmıyor, hiçbir çalışma yapılmıyor. Buradan Kültür ve Turizm Bakanlığına sesleniyorum bir an önce Oltu Kalesi’nin tadilatının yapılmasını istiyoruz. Yoksa böyle bir değerimizi kaybedeceğiz” dedi.
Seyfettin Bulut ise, “Tarihi eser Kalemiz çok önemli şuanda uçmakta tahrip olmaktadır. Buna bakmasak geleceğe ne bırakacağız” dedi.
Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Temel Demir, “Oltu Kalemizde taş kayması olmuş, çok büyük tehlike arz etmektedir. Bunu bir an önce vatandaşlarımıza bir zarar vermeden bunu ilgili yerlere duyurup mutlak şekilde önlemini almamız lazım” dedi.
Oltu Kalesi’nin yanından geçen yol Oltu Belediyesince araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Oltu ilçe merkezinde bulunan Oltu Kalesi, MÖ 4. yüzyılda Urartular tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı döneminde bir süre kervansaray olarak da kullanılan Oltu Kalesi, 3000 metrekarelik alana kurulmuştur. Kesme taştan yapılan kale, Bizans, Selçuklu, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Osmanlı dönemlerinde onarım geçirmiş, son olarak 1998-1999 yıllarında restore edilmiş ve sağlamlaştırılmıştır.

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