Oltulu Serap Çınar, ayın iş kadını seçildi

Erzurum Oltulu iş kadını Serap Çınar ayın iş kadını oldu. Çınar, önemli bir başarıya imza atarak doğal ürünlerden kaş, saç ve kirpik çıkması için bir serum üreterek yüzde yüz başarı elde etti.

Türkiye’nin ilk dijital Dergisi olan Evos Angels ekim sayısında Serap Çınar’ın(28) bu önemli başarısına yer verdi. Genç yaşında başarısından söz ettiren İş Kadını Çınar dergide ayın iş kadını seçildi. Oltulular Serap Çınar’ın başarısı ile gurur duydu.

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Moda Tasarım ve ayrıca Halkla ilişkiler mezunu olan Çınar önümüzdeki senelerde yapacağı ürünlerle sosyete ve moda dünyasında isminden sıkça söz ettireceğe benziyor. Güzellik uzmanı olan Serap Çınar, “Bütün bayanlar özeldir, güzeldir Çirkin Bayan yoktur bakımsız bayan vardır” dedi.

