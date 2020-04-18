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Ölü yunus balığı sahile vurdu

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 18.04.2020 11:14 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesi İğdelik sahili mevkiinde ölü yunus balığı karaya vurdu.Çanakkale’nin Lapseki ilçesi İğdelik sahili mevkiinde ölü yunus balığı karaya vurdu.

Ölü yunus balığı sahile vurdu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesi İğdelik sahili mevkiinde ölü yunus balığı karaya vurdu.
Çanakkale’nin Lapseki ilçesi İğdelik sahili mevkiinde ölü yunus balığı karaya vurdu. Temiz hava almak için sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vuran ölü yunus balığını gördüler. Her yıl bahar aylarında bu tür vakaların yaşandığına dikkat çeken vatandaşlar, “Bırakma ağlarına takılarak ya da zarar görerek bu hadiseler yaşanıyor. Her sene Lapseki’de Kemiklialan sahil kıyısına kadar yunus balığı ölümleri gerçekleşiyor" dediler. Ölü yunusun yaklaşık 1 metre boyunda 30 kilogramağırlığında olduğu tahmin ediliyor.

Ölü yunus balığı sahile vurdu

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