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  4. Ölü zannedilen şahıs, hareket edince ekipler seferber oldu

Ölü zannedilen şahıs, hareket edince ekipler seferber oldu

AYDIN HABERLERİ  | 17.01.2020 17:19 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan şahıs evindeki yatağında hareketsiz vaziyette bulundu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan şahıs evindeki yatağında hareketsiz vaziyette bulundu. Çilingir çağrılarak açılan kapıdan eve giren görevliler şahsın nabzını kontrol ettiği sırada 69 yaşındaki Emin Güleçoğlu, hareket edince ekipler seferber oldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahale ile kendisine gelen şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre; uzun yıllar Aydın Belediyesi’nde çalıştıktan sonra emekli olan 69 yaşındaki Emin Güleçoğlu, önce eşinden ayrıldı. Daha sonra tüm çocukları dahil tüm akrabaları ile küsen Güleçoğlu, komşuları ile de anlaşamayınca Ilıcabaşı Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşamaya başladı. Her gün şehir merkezine gidip yemeğini lokantalarda yiyen Emin Güleçoğlu’nun günlerdir ışığının yanmadığını fark eden komşuları küs olsalar da insanlık namına durumu polis ekiplerine bildirdi. Demiryolu kenarındaki eve gelen polis ekipleri kapıyı uzun süre çalmalarına rağmen içeriden ses alamdı ve kapı da açılmayınca eve çilingir çağrıldı. Pencereden bakıldığında üstünde hiç kıyafet olamdığı halde hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini zanneden ekipler çilingir tarafından açtırılan kapıdan içeri girip şahsın nabzını kontrol etti. Bu sırada şahsın hareketlenmesi üzerine eve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilkyardım uygulaması yapılan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Ağır kokudan dolayı eve giremeyen şahıslara maske dağıtıldı
Çilingir tarafından kapının açılması ile çevreye kötü koku yayıldı. İçeri girmekte zorlanan ekipler ve eve yardımcı olmak için gelen şahıslar maske takarak içeri girebildi. Üzerinde hiçbir kıyafet olmadığı için çevredeki gönüllü bir vatandaş tarafından kıyafet giydirilen şahıs sedyeye alınarak evden çıkarıldı.
Hastaneye kaldırılan şahsın evinin anahtarını kimse almak istemeyince, evin anahtarı Mahalle Muhtarı Alim tarım tarafından polis ekiplerine teslim edildi. Durumu ağır olan şahıs Aydın Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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