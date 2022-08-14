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Ölüm tehditleri sonrası kaçmıştı! Dünya yıldızının yeni adresi Fenerbahçe

14.08.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezonda Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe şu ana kadar kadrosuna Joao Pedro, Luan Peres, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King, Bruma, Tiago Çukur, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, İrfan Can Eğribayat isimlerini katarken, transfer temaslarına da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar birçok isimle temaslarını sürdürürken, listede bulunan isimlerin biri ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Ölüm tehditleri sonrası kaçmıştı! Dünya yıldızının yeni adresi Fenerbahçe

Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu yaptığı 11 yeni isimle güçlendirirken, transferde henüz noktayı koymuş değil. Birçok isimle temaslarına devam eden Sarı-Lacivertliler'de Başkan Ali Koç takıma takviyelerin devam edeceğinin sinyallerini verirken, taraftarlar özellikle forvet bölgesine bir takviye yapılması yönünde yönetime baskı yapıyor.

WILLIAN DA LİSTEDEYDİ!

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Sarı-Lacivertli kurmayların listesinde bulunan bir diğer isim ise kariyerinde Shaktar Donetsk, Arsenal, Chelsea gibi dev kulüplerde forma giymesinin ardından futbola başladığı kulüp olan Corinthians'a dönen 34 yaşındaki Willian Borges... Brezilya basınında da tecrübeli oyuncunun ismi Sarı-Lacivertli kulüp ile ciddi şekilde anılırken, sambacıdan geçtiğimiz günlerde flaş bir hamle gelmişti.

"TEHDİT EDİLMEK İÇİN GELMEDİM"

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Brezilya ekibi ile olan sözleşmesini flaş bir şekilde fesheden yıldız futbolcu, konuyla alakalı yaptığı açıklamada "Brezilya'ya tehdit edilmek için gelmedim. Corinthians ne zaman kaybetse ve ben iyi oynamasam, sosyal medyada eşime ve çocuklarım tehditler geliyor. Son zamanlarda babama ve kız kardeşime de saldırmaya başladılar. Tehditler ve hakaretler yağdırıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İMZA AN MESELESİ!

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Willian Borges'in aldığı ölüm teditlerinin ardından sözleşmesini feshetmesi sonrası Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncuyla temaslarını sıklaştırdığı öğrenildi. Yapılan görüşmelerde tarafların mesafe kat ettiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, bir aksilik yaşanmaması halinde Sambacı'yı kadrosuna katmaya oldukça yakın olduğu da gelen bilgiler arasında.

Ana mevkisi sol kanat olan Willian, sağ kanat ve 10 numara da oynayabiliyor. 34 yaşındaki futbolcu, Arsenal ve Chelsea gibi iki dev kulübün de formasını yıllarca terletti.

WILLIAN BORGES KİMDİR?

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Tam adı Willian Borges da Silva olan Brezilyalı futbolcu, sol açık, sağ açık ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1.75 boyundaki futbolcu sağ ayağını etkin şekilde kullanmasıyla biliniyor. Oyuncunun normal şartlarda Corinthians ile 31 Aralık 2023'e kadar kontratı bulunuyordu. Willian'ın güncel piyasa değer ise Transfermarkt verilerine göre; 5.5 milyon euro civarında. 2018 yılında futbolcuya 50 milyon euro değer biçiliyordu.


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