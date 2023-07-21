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Ölümlü kazaya karışan tır sürücüsüne adli kontrol

21.07.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da freni tutmadığı iddia edilen tırı ile yol kenarında park halindeki hafif ticari araca çarparak 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına sebep olan sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Çınarlık mevkisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. idaresindeki 55 AAG 177 plakalı kepek yüklü tır, yoldan çıkarak park halindeki Mustafa Danışmaz’a ait 19 ADV 325 plakalı hafif ticari araca çarpıp, yola doğru savurdu. Kazada araç sürücüsü Mustafa Danışmaz (30) ile Emine Danışmaz (32) ve Haksız Danışmaz (81) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan Mustafa Danışmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan tır sürücüsü Mustafa B., aracının freni tutmayınca kontrolü kaybettiğini söyledi. Daha önce aynı tırı kullanan başka sürücünün kendisine tırın freninin iyi tutmadığını söylemesi üzerine aracı servise götürdüğünü ancak balataları değiştirmediklerini ifade eden Mustafa B., bugün Çarşamba Adliyesine sevk edilerek nöbetçi mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilip, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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