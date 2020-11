Ölümünün 82. yılında Kazanlı’da Atatürk büstü açıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 82’inci yılında, Akdeniz Belediyence düzenlenen törenle anıldı. Gün içerisinde, Akdeniz Belediyesi tarafından Kazanlı’ya kazandırılan Atatürk Büstünün açılışı da törenle gerçekleştirildi.

’10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’ nedeniyle; Akdeniz Belediye merkez binası önünde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma törenine, Akdeniz Belediyesi Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personeller ile zabıta memurları katıldı. Saatler 09.05’i gösterdiği anda siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi.

Kazanlı’ya kazandırılan Atatürk heykeli törenle açıldı

Akdeniz Belediyesi tarafından gün nedeniyle ayrıca, Kazanlı Cumhuriyet Mahallesinde yaptırılan Atatürk büstü de törenle açıldı. Büstün açılışı öncesi konuşma yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 10 Kasım’ın, Türk milleti için önemli bir gün olduğuna işaret ederek, “Çünkü 1938 bir son değil. 1938, sonsuzluğa doğru giden bir tarih. İmkânsızlıklar içinde Samsun’a doğru yola çıkan Atamız, aslında şunu biliyordu; imkânsızlık diye bir şey yok. İnandıktan sonra her şeyi başarabileceğine inanıyordu. Ve O, tüm bu imkânsızlıklar içinde yola çıktı, Anadolu’yu dolaştı. Arkadaşlarıyla birlikte dünya tarihine geçecek bir zafere imza attı. Her tarafımızı sarmış olan işgal orduları, bu coğrafyamızı parçalamaya çalışırken O, bir güneş gibi ülkesine doğarak, arkadaşlarıyla birlikte genç Cumhuriyeti kurdu” dedi.

“Bu millet birliğini, kardeşliğini ve ayrılmaz olduğunu her zaman gösterdi”

Sözlerini, “Artık cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yaklaşıyoruz” diyerek sürdüren Gültak, şöyle devam etti, “Daha nice yüzyıllarca gidecek bir cumhuriyet bu. Bunu 15 Temmuz’da gördük. FETÖ terör örgütüne karşı, aziz milletimizin cumhuriyeti için nasıl sokaklara döküldüğünü, tankların önüne nasıl yattığını, uçaklara ve jetlere nasıl direnmeye çalıştığını gördük. PKK’ya karşı yıllardır verilen bu mücadelede, milletimizin nasıl birlik olduğunu gördük. Dolayısıyla bizim cumhuriyetimiz, tarihi çok geçmişlere dayanıyor. Bu topraklar, bize atalarımız tarafından verildi. Tabi ki cumhuriyetimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurdu. Cumhuriyeti devam ettirecek olan, mahşer gününe kadar bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti’ni var edecek olan da bu toprakların çocuklarıdır. O, bize emanet etti. Bu emaneti en iyi şekilde taşımamız gerekiyor. Muasır medeniyetler doğrultusunda kararlılıkla çalışmamız ve gelişmemiz, büyümemiz gerekiyor. Kardeşliğimizi, barışımızı ve sevgimizi sürekli kılmamız gerekiyor.”

Konuşmaların ardından Akdeniz Belediyesi tarafından Kazanlı Mahallesi’ne kazandırılan Atatürk büstünün açılışı törenle gerçekleşti. Başkan Gültak, vatandaşlarla birlikte büstün etrafına karanfiller bıraktı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97’nci yılında, Akdeniz’e bağlı İhsaniye Melemez Mahallesine de görkemli bir Atatürk heykeli kazandıran Akdeniz Belediyesi, daha önce de Çamlıbel Mahallesinde, uzun yıllar bakımsız kalan Atatürk büstü ile çevresini de baştan sona yenilemişti.