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Olur Belediyesinden kapalı esnafa kira desteği

ERZURUM HABERLERİ  | 25.04.2020 11:15 | Son Güncelleme

Olur Belediyesi Korona virüs nedeni ile Olur ilçesinde kapalı olan 21 esnafa kira desteği yaparak zor günler de esnafın yanında oldu.Ak Partili Belediye Başkanı Sıddık Demircan Covit 19 virüsü sebebiyle Türkiye genelinde küçük işletmeler kahvehaneler, internet cafeler, çay ocakları, kuaförler ve berberlerin kapatıldığını belirterek, ‘’Olur ilçemizde de bu şekilde kapatılan işyerlerimize kira yardımında bulunduk.

Olur Belediyesinden kapalı esnafa kira desteği

Olur Belediyesi Korona virüs nedeni ile Olur ilçesinde kapalı olan 21 esnafa kira desteği yaparak zor günler de esnafın yanında oldu.
Ak Partili Belediye Başkanı Sıddık Demircan Covit 19 virüsü sebebiyle Türkiye genelinde küçük işletmeler kahvehaneler, internet cafeler, çay ocakları, kuaförler ve berberlerin kapatıldığını belirterek, ‘’Olur ilçemizde de bu şekilde kapatılan işyerlerimize kira yardımında bulunduk. İnşallah Nisan ayı ödemelerini yaptık. Mayıs ayında da esnafımıza kira desteği vererek küçük esnafımızın yanında olacağız. Covit 19 sebebiyle esnaflarımızın mağduriyetlerini en asgariye indireceğiz’’ dedi.
Olur İlçesi esnaflarından İsa Haktan, ‘’Virüs nedeni ile iş yerlerimiz kapalı. Başkanımız sağ olsun kira desteğinde bulundu. Kendisine çok teşekkür ederiz’’ dedi.
Cağ Kebap işletmecisi Esnaf Hüseyin Dinç ise ‘’Bir aydır iş yerimiz kapalı. Başkanımız kira desteğinde bulundu sağolsun, varolsun, Allah razı olsun’’ dedi.

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