Olympiakos Anadolu Efes Final Four maçı için geri sayım başladı. Tüm basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan mücadelede, temsilcimiz Anadolu Efes, Yunanistan'ın güçlü ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes galip gelmesi durumunda, Real Madrid - Barcelona maçının kazananı ile finale karşılaşacak. Kritik mücadele öncesi karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Olympiakos Anadolu Efes Final Four maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

OLYMPIAKOS ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

THY Euroleague'in Final Four'daki ilk maçında Anadolu Efes ile Olimpiakos saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Olympiakos - Anadolu Efes maçını şifresiz izlemek isteyenler, BeIN Sports HABER üzerinden maçı takip edebilecek.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR

Efes ile Olympiakos’un bu sezon oynadıkları maçlarda iki takım da kendi sahalarında kazandı. Lacivert-beyazlılar İstanbul’da 88-69, Yunan ekibi de Pire’de 87-85 galip geldi.

THY Euroleague’de normal sezonu Anadolu Efes 6., Olympiakos 3. sırada tamamladı. Play-Off’ta Efes, İtalyan ekibi Milano’yu 3-1’le geçti. Olympiakos da Monaco’ya zorlu bir serinin ardından 3-2 üstünlük sağladı.

