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Olympiakos, Mathieu Valbuena'nın sözleşmesini uzattı

FUTBOL HABERLERİ  | 06.03.2020 14:46 | Son Güncelleme

Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olympiakos, Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'nın sözleşmesini uzattı.

Olympiakos, Mathieu Valbuena'nın sözleşmesini uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek sezon da Olympiakos forması giyeceği kaydedildi.

2017-19 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan Valbuena, Yunan temsilcisinde bu sezon çıktığı 32 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

(AA)


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