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Olympiakos, Panathinaikos maçına çıkmadığı için bir alt lige düşürüldü

BASKETBOL HABERLERİ  | 23.05.2019 21:58 | Son Güncelleme

Avrupa basketbolunda flaş bir gelişme yaşandı… Yunan devi Olympiakos, play-off’taki Panathinaikos serisinin ilk maçına çıkmayarak tepki gösterdi. Bunun sonucunda da federasyon tarafından ikinci lige düşürüldü.

Olympiakos, Panathinaikos maçına çıkmadığı için bir alt lige düşürüldü

Yunan devi Olympiakos, Panathinaikos ile oynanacak Yunan Ligi play-off serisi birinci maçına çıkmadığı için ikinci lige düşürüldü.

Olympiakos’un düşürülmesi şu ifadelerle duyuruldu;

“Ligde bir play-off maçına çıkılmaması, play-off’lardan diskalifiye edilmeyle cezalandırılır. Takımın bu sezon aldığı sonuçlar geçersiz sayılır, değiştirilemez ve lig, kalan takımlar ile devam eder.

Olympiakos, sezonu son sıralarda bitiren takımlardan sonra son sırada kabul edilecek ve bu sebeple ikinci lige düşürülecek.”

SEZON İÇİNDE DE ÇIKMAMIŞLARDI

Sezon içinde de Panathinaikos‘a karşı oynanan bir maçta hakemlere olan tepkileri nedeniyle mücadelenin ikinci yarısına çıkmamışlardı.

Olympiakos’un maça Pazartesi günü maça çıkmayacağı beklenen bir gelişmeydi. Yunan ekibi maç öncesinde Adriyatik Ligi’nde oynamak için çalışmalara başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Olympiakos panathinaikos

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