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Olympique Lyon, Bruno Genesio dönemi bitiyor

FRANSA HABERLERİ  | 13.04.2019 19:30 | Son Güncelleme

Ligue 1 takımlarından Olympique Lyon, teknik direktör Bruno Genesio'nun sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Olympique Lyon, Bruno Genesio dönemi bitiyor

Dün deplasmanda Nantes'a 2-1 yenilip bu sezon ligdeki 8. mağlubiyetini alan Olympique Lyon'da, 2015'in Aralık ayında başlayan Genesio dönemi bitiyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Jean-Michel Aulas ile görüşen 52 yaşındaki Fransız teknik direktör, sezon sonunda görevden ayrılmaya karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Olympique Lyon Bruno Genesio

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