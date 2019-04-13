Olympique Lyon, Bruno Genesio dönemi bitiyor

Dün deplasmanda Nantes'a 2-1 yenilip bu sezon ligdeki 8. mağlubiyetini alan Olympique Lyon'da, 2015'in Aralık ayında başlayan Genesio dönemi bitiyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Jean-Michel Aulas ile görüşen 52 yaşındaki Fransız teknik direktör, sezon sonunda görevden ayrılmaya karar verdi.
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