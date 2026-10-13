Olympique Lyon - Crystal Palace Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Olympique Lyon Perşembe 19:45 Crystal Palace

Olympique Lyon ile Crystal Palace, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Groupama Stadium (Parc OL) sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bu maçta iki takım için de UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir fırsat söz konusu. Her iki ekip de grupta avantaj elde etmek için mücadele edecek.

Lig Durumu Olympique Lyon 4. Fransa Ligue 1 O 6 G 3 B 2 M 1 P 11 11 Attığı Gol 4 Yediği Gol +7 Averaj Crystal Palace 12. İngiltere Premier Ligi O 6 G 2 B 1 M 3 P 7 9 Attığı Gol 12 Yediği Gol -3 Averaj Gol Durumu (Toplam) Olympique Lyon 11 / 4 Crystal Palace 9 / 12 İç Saha / Deplasman Performansı OL Olympique Lyon İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 2 / 1 / 0 Gol 8 – 2 CP Crystal Palace Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 1 / 1 Gol 3 – 4

Olympique Lyon (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 2 gol atıp 1 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 11 puanla 4. sırada.

Crystal Palace (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 4 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 7 puanla 12. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Olympique Lyon M G B G B tüm kulvarlar Lens 2-1 Olympique Lyon Fransa Ligue 1 M

Olympique Lyon 4-0 Rennes Fransa Ligue 1 G

Anderlecht 1-2 Olympique Lyon UEFA Avrupa Ligi G

Paris FC 0-0 Olympique Lyon Fransa Ligue 1 B

Olympique Lyon 3-1 Auxerre Fransa Ligue 1 G Crystal Palace G B M G M tüm kulvarlar Crystal Palace 3-1 Nottingham Forest İngiltere Premier Ligi G

Crystal Palace 0-2 Bristol City Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Leeds United 0-0 Crystal Palace İngiltere Premier Ligi B

Crystal Palace 4-0 Lech Poznan UEFA Avrupa Ligi G

Crystal Palace 2-3 Ipswich Town İngiltere Premier Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Olympique Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde son maçında galip gelirken, Fransa Ligue 1'deki son 5 maçında ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Öte yandan, Crystal Palace son Avrupa Ligi karşılaşmasında üstün bir performans sergileyerek galip geldi fakat İngiltere Premier Ligi'nde dalgalı bir grafik çizdi.

Eksik Oyuncular Olympique Lyon 4 eksik Mohamed Ouedraogo Moussa Niakhate Lois Openda Remi Himbert Crystal Palace 8 eksik Chadi Riad Jefferson Lerma Takehiro Tomiyasu Dean Henderson Jean-Philippe Mateta Cheick Doucoure Evann Guessand Zavier Gozo

Olympique Lyon kadrosunda Mohamed Ouedraogo (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Moussa Niakhate (Sakat - Kas Sakatlığı), Lois Openda (Şüpheli) ve Remi Himbert (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Crystal Palace kadrosunda Chadi Riad (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Jefferson Lerma (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Takehiro Tomiyasu (Sakat - Baldırından Sakat), Dean Henderson (Sakat - Ayağından Sakat), Jean-Philippe Mateta (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Cheick Doucoure (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Evann Guessand (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Zavier Gozo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Ernest Nuamah Olympique Lyon 3 Gol 1 Asist Zachary Athekame Olympique Lyon 2 Gol 2 Asist Pavel Sulc Olympique Lyon 0 Gol 3 Asist Corentin Tolisso Olympique Lyon 1 Gol 2 Asist Daichi Kamada Crystal Palace 1 Gol 3 Asist Tyrick Mitchell Crystal Palace 2 Gol 0 Asist Quinten Timber Crystal Palace 0 Gol 1 Asist Jefferson Lerma Crystal Palace 1 Gol 0 Asist

Olympique Lyon kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Ernest Nuamah, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Pavel Sulc. Crystal Palace kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Tyrick Mitchell, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Daichi Kamada.

İkili Rekabet 0 Olympique Lyon 0 Beraberlik 1 Crystal Palace Crystal Palace 2-0 Olympique Lyon Hazırlık Karşılaşmaları

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Crystal Palace 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Olympique Lyon 0, Crystal Palace 2 gol attı.