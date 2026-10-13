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Olympique Lyon - Crystal Palace Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

İki takım UEFA Avrupa Ligi'nda karşı karşıya geliyor. Olimpique Lyon'un evinde Crystal Palace'ı konuk ettiği bu maç öncesinde önemli istatistikler mevcut.

Olympique Lyon - Crystal Palace Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Avrupa Ligi
Olympique Lyon
Perşembe 19:45
15.10.2026
Crystal Palace
Stadyum: Groupama Stadium (Parc OL) Yayın: tabii Spor

Olympique Lyon ile Crystal Palace, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Groupama Stadium (Parc OL) sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bu maçta iki takım için de UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir fırsat söz konusu. Her iki ekip de grupta avantaj elde etmek için mücadele edecek.

Lig Durumu

Olympique Lyon

4. Fransa Ligue 1
O
6
G
3
B
2
M
1
P
11
11
Attığı Gol
4
Yediği Gol
+7
Averaj

Crystal Palace

12. İngiltere Premier Ligi
O
6
G
2
B
1
M
3
P
7
9
Attığı Gol
12
Yediği Gol
-3
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Olympique Lyon 11 / 4
Crystal Palace 9 / 12

İç Saha / Deplasman Performansı

Olympique Lyon İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
2 / 1 / 0
Gol
8 – 2
Crystal Palace Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 1 / 1
Gol
3 – 4

Olympique Lyon (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 2 gol atıp 1 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 11 puanla 4. sırada.

Crystal Palace (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 4 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 7 puanla 12. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Olympique Lyon M G B G B

tüm kulvarlar

  • 09.10.2026 Lens 2-1 Olympique Lyon Fransa Ligue 1 M
  • 19.09.2026 Olympique Lyon 4-0 Rennes Fransa Ligue 1 G
  • 16.09.2026 Anderlecht 1-2 Olympique Lyon UEFA Avrupa Ligi G
  • 12.09.2026 Paris FC 0-0 Olympique Lyon Fransa Ligue 1 B
  • 04.09.2026 Olympique Lyon 3-1 Auxerre Fransa Ligue 1 G
Crystal Palace G B M G M

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Crystal Palace 3-1 Nottingham Forest İngiltere Premier Ligi G
  • 03.10.2026 Crystal Palace 0-2 Bristol City Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M
  • 20.09.2026 Leeds United 0-0 Crystal Palace İngiltere Premier Ligi B
  • 17.09.2026 Crystal Palace 4-0 Lech Poznan UEFA Avrupa Ligi G
  • 12.09.2026 Crystal Palace 2-3 Ipswich Town İngiltere Premier Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Olympique Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde son maçında galip gelirken, Fransa Ligue 1'deki son 5 maçında ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Öte yandan, Crystal Palace son Avrupa Ligi karşılaşmasında üstün bir performans sergileyerek galip geldi fakat İngiltere Premier Ligi'nde dalgalı bir grafik çizdi.

Eksik Oyuncular

Olympique Lyon

4 eksik
Mohamed Ouedraogo Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Moussa Niakhate Sakat Kas Sakatlığı
Lois Openda Şüpheli
Remi Himbert Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Crystal Palace

8 eksik
Chadi Riad Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Jefferson Lerma Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Takehiro Tomiyasu Sakat Baldırından Sakat
Dean Henderson Sakat Ayağından Sakat
Jean-Philippe Mateta Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Cheick Doucoure Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Evann Guessand Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Zavier Gozo Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Olympique Lyon kadrosunda Mohamed Ouedraogo (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Moussa Niakhate (Sakat - Kas Sakatlığı), Lois Openda (Şüpheli) ve Remi Himbert (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Crystal Palace kadrosunda Chadi Riad (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Jefferson Lerma (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Takehiro Tomiyasu (Sakat - Baldırından Sakat), Dean Henderson (Sakat - Ayağından Sakat), Jean-Philippe Mateta (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Cheick Doucoure (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Evann Guessand (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Zavier Gozo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Ernest Nuamah Ernest Nuamah Olympique Lyon 3 Gol 1 Asist
Zachary Athekame Zachary Athekame Olympique Lyon 2 Gol 2 Asist
Pavel Sulc Pavel Sulc Olympique Lyon 0 Gol 3 Asist
Corentin Tolisso Corentin Tolisso Olympique Lyon 1 Gol 2 Asist
Daichi Kamada Daichi Kamada Crystal Palace 1 Gol 3 Asist
Tyrick Mitchell Tyrick Mitchell Crystal Palace 2 Gol 0 Asist
Quinten Timber Quinten Timber Crystal Palace 0 Gol 1 Asist
Jefferson Lerma Jefferson Lerma Crystal Palace 1 Gol 0 Asist

Olympique Lyon kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Ernest Nuamah, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Pavel Sulc. Crystal Palace kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Tyrick Mitchell, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Daichi Kamada.

İkili Rekabet
0 Olympique Lyon
0 Beraberlik
1 Crystal Palace
  • 05.08.2023 Crystal Palace 2-0 Olympique Lyon Hazırlık Karşılaşmaları

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Crystal Palace 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Olympique Lyon 0, Crystal Palace 2 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Olympique Lyon - Crystal Palace maçı ne zaman?

15 Ekim 2026

Olympique Lyon - Crystal Palace maçı saat kaçta?

19:45

Olympique Lyon - Crystal Palace maçı hangi kanalda?

tabii Spor

Olympique Lyon - Crystal Palace maçında hangi oyuncular eksik?

Ouedraogo, Niakhate, Openda, Himbert, Riad, Lerma, Tomiyasu, Henderson, Mateta, Doucoure, Guessand, Gozo

Olympique Lyon ve Crystal Palace'nın ligde kaç puanı var?

Olympique Lyon'un 11, Crystal Palace'ın 7 puanı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
lyon
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