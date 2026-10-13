Olympique Lyon - Crystal Palace Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Olympique Lyon ile Crystal Palace, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Groupama Stadium (Parc OL) sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Bu maçta iki takım için de UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir fırsat söz konusu. Her iki ekip de grupta avantaj elde etmek için mücadele edecek.
Olympique Lyon (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 2 gol atıp 1 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 11 puanla 4. sırada.
Crystal Palace (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 4 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 7 puanla 12. sırada.
Olympique Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde son maçında galip gelirken, Fransa Ligue 1'deki son 5 maçında ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Öte yandan, Crystal Palace son Avrupa Ligi karşılaşmasında üstün bir performans sergileyerek galip geldi fakat İngiltere Premier Ligi'nde dalgalı bir grafik çizdi.
Olympique Lyon kadrosunda Mohamed Ouedraogo (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Moussa Niakhate (Sakat - Kas Sakatlığı), Lois Openda (Şüpheli) ve Remi Himbert (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Crystal Palace kadrosunda Chadi Riad (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Jefferson Lerma (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Takehiro Tomiyasu (Sakat - Baldırından Sakat), Dean Henderson (Sakat - Ayağından Sakat), Jean-Philippe Mateta (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Cheick Doucoure (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Evann Guessand (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Zavier Gozo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Olympique Lyon kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Ernest Nuamah, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Pavel Sulc. Crystal Palace kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Tyrick Mitchell, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Daichi Kamada.
Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Crystal Palace 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Olympique Lyon 0, Crystal Palace 2 gol attı.
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