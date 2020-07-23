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Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yıldızı Luis Gustavo'yu transfer etmek istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.07.2020 20:40 | Son Güncelleme

Altay'ın 19 yaşındaki oyuncusu Cenk Özkacar ile prensipte anlaşan Olympique Lyon'un Fenerbahçe'nin yıldızı Luiz Gustavo'yu transfer etmek istediği iddia edildi. Ligue 1'de daha önce Marsilya'da forma giymiş olan 33 yaşındaki orta sahanın Fransa'ya dönmeye sıcak baktığı da öğrenildi.

Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yıldızı Luis Gustavo'yu transfer etmek istiyor

Fenerbahçe'de gösterdiği performansıyla alkış toplayan Luiz Gustavo'nun geleceği merak konusu. Transfer dedikodularında yer almaya başlayan yıldıza Fransız kulübü Lyon'un talip olduğu iddia edildi. Gustavo'nun Fransa'ya dönmeye sıcak baktığı da söylendi.

TOUSART'IN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Fransız medyasında yer alan haberlere göre sarı lacivertlilerle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Gustavo'nun Lyon'da takımdan ayrılan Tousart'ın yerine düşünüldüğü ancak maliyeti nedeniyle kulübün temkinli davrandığı ifade edildi.Lyon, geçtiğimiz günlerde Altay'da forma giyen 19 yaşındaki Cenk Özkacar ile prensip anlaşmasına varmıştı.

3 GOL, 1 ASİST

Fenerbahçe'de ilk 11'in değişilmez isimlerinden birisi olan sarı lacivertli formayla çıktığı 35 maçta, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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