Olympique Lyonlu Cenk'in babası gururlu

Altay Sosyal Dayanışma Derneği'nin (ASDD) bu yıl 4'üncü kez verdiği Erdoğan Tözge Altay'a Hizmet Ödülü'nü Cenk Özkaçar adına alan baba Engin Özkaçar, "Bu ödül ailemizi onurlandırdı. Oğlumuzun bu ödüle layık görülmesi ve tarihe geçecek olması bizim için son derece gurur verici" dedi.

Cenk'e her zaman destek olduklarını vurgulayan Engin Özkaçar, "Bu süreç gelene kadar Cenk çok çalıştı ve özveride bulundu. Çocuğumuzun 3 sene boyunca denize gittiğini dahi bilmiyorum, götürmedim. Devamlı çalıştık. Sezon biterdi ama Cenk antrenmanlara devam ederdi. Kolay bir süreç olmadı. Hem bizler için hem de Türk milleti için gurur verici. Orada Türkiye'yi temsil ediyor, en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Ailesi olarak her zaman arkasındayız" diye konuştu.

FRANSIZCA ÇALIŞIYOR

İlk imzayı attığında pandemi nedeniyle ebeveynleri olarak Cenk'in yanına Fransa'ya gidemediklerini, halen de bu konuda zorluklar yaşadıklarını belirten baba Engin Özkaçar, "19 yaşında çocuk tek başına Fransa'ya gitti. İlk başta Fransızca konuşmayı geliştirmesi lazım. Lyon kulübü haftanın 4-5 günü Cenk'in evine Fransızca hocası gönderiyor. Derslerini çalışıyor. Antrenmanları yoğun geçiyor. Cenk için kolay değil, zor bir süreç. Ben inanıyorum çocuğuma. Mutlaka zamanı geldiğinde oynayacak. Şu anda bir eğitim alıyor diye düşünüyorum. Daha da iyi olacak zamana ihtiyacı var" yorumu yaptı.