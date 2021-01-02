Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan ve tedavisi süren Omar Elabdellaoui ile ilgili hastaneden yeni bir açıklama geldi.

İŞTE AÇIKLAMALAR

Galatasaray Doktoru Yener İnce: Yılbaşı gecesi Omar tatsız bir kaza geçirdi. Kardeşimize ve camiamıza geçmiş olsun. Destek olan herkese teşekkür ederiz. Spekülasyonların önüne geçmek için açıklama yapacağım. Türkiye'nin en iyisi olduğuna inandığımız Vedat Hoca ekibin başındaydı. Son derece iyi işler yapan bir göz kliniği var. Onlar, Omar'ı burada karşıladı. Vedat Hoca, gece gündüz demeden Omar'ın yanında. Planlanan bir işlem yapıldı. Sağdan, soldan gelen sorulara cevap vermek için buradayım. Önceliğimiz Omar'ın sağlığı, ne zaman oynayacağı doğru soru değil. Ortalıkta kötü iddialar var, bunlar çirkin şeyler. Burada Omar'ı o gece bekleyen iyi bir ekip vardı.

"YÜZÜNDE İKİNCİ DERECE YANIK VAR"

Yener İnce: Yüzünde ikinci derece yanık var. Plastik cerrahi arkadaşlar bunun sorun olmayacağını, düzeleceğini söylediler. Onun da tedavisine başladık. Ancak göz ön planda, yüzündeki yanıkta biraz daha rahatız.