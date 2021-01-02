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Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.01.2021 16:20 | Son Güncelleme

Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan ve tedavisi süren Omar Elabdellaoui ile ilgili hastaneden yeni bir açıklama geldi.

İŞTE AÇIKLAMALAR

Galatasaray Doktoru Yener İnce: Yılbaşı gecesi Omar tatsız bir kaza geçirdi. Kardeşimize ve camiamıza geçmiş olsun. Destek olan herkese teşekkür ederiz. Spekülasyonların önüne geçmek için açıklama yapacağım. Türkiye'nin en iyisi olduğuna inandığımız Vedat Hoca ekibin başındaydı. Son derece iyi işler yapan bir göz kliniği var. Onlar, Omar'ı burada karşıladı. Vedat Hoca, gece gündüz demeden Omar'ın yanında. Planlanan bir işlem yapıldı. Sağdan, soldan gelen sorulara cevap vermek için buradayım. Önceliğimiz Omar'ın sağlığı, ne zaman oynayacağı doğru soru değil. Ortalıkta kötü iddialar var, bunlar çirkin şeyler. Burada Omar'ı o gece bekleyen iyi bir ekip vardı.

"YÜZÜNDE İKİNCİ DERECE YANIK VAR"

Yener İnce: Yüzünde ikinci derece yanık var. Plastik cerrahi arkadaşlar bunun sorun olmayacağını, düzeleceğini söylediler. Onun da tedavisine başladık. Ancak göz ön planda, yüzündeki yanıkta biraz daha rahatız.

"SAĞ GÖZÜ BİRAZ DAHA KÖTÜ"

Prof. Dr. Vedat Kaya: Ameliyattan çıktık. Medikal tedavi başladık ve devam ettik. Cerrahi müdahale yılbaşı gecesi 5'te bitti. Hastanın gözünün durumuna göre gerekli medikal tedaviye başladık ve sık sık takip ediyoruz. İlk planladığımız şekilde bir müdahalede bulunduk. Bundan sonra tekrar pazar sabahı durumunu görüp, medikal tedavisine devam etmek istiyoruz. Görsel rehabilitasyonu için düşündüğümüz bir adım daha var. Gidişata göre bunlar değişebilir. Şu ana kadar gelişmeler olumlu yönde. Sol gözde görme oranında artış var, sağ gözde toparlanma var. Görme her travmadan etkilenir. Bunu minimumda tutacak şekilde, düzeltmek için işlemler yapıyoruz. Sağ göz biraz daha kötü durumda, sol göz daha iyi durumda.

"SAĞLIK BAKANIMIZA TEŞEKKÜRLER"

Abdurrahim Albayrak: Vedat Hocama teşekkür ederim. Yılbaşına doktor arkadaşlarla beraber hastanede, Omar'ın başında girdik. Biraz önce Sağlık Bakanı Fahrettin Bey aradı. Onu da Vedat Hoca ile görüştürdüm. Sayın Bakan geniş bilgiler aldı. Bakanımız da olayı yakından takip ediyor. Bakanlığı'nın gerekli izinleri için çalışmalar başladı. Omar şu an servise çıktı. Sağlık durumuyla ilgili zaten açıklamalar yapıldı. Sağlık Bakanı'na teşekkür ederim.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Çok geçmiş olsun Allah ailene bağıslasın
Allah şifa versin
Rabbim şifa versin inşaAllah
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