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Omar Elabdellaoui, Norveç Milli Takımı ile buluşuyor

07.10.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız ile karşı karşıya gelecek Norveç Milli Takımı'nın yıldızları, geçtiğimiz yılbaşında yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle sahalardan uzak kalan arkadaşları Galatasaraylı Omar Elabdellaoui ile İstanbul'da bir araya gelecekler.

Omar Elabdellaoui, Norveç Milli Takımı ile buluşuyor

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç Milli Takımı, 8 Ekim Cuma günü A Milli Futbol Takımımız ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Norveç'te karşılaşma öncesi takım arkadaşları Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'yi görmenin de heyecanı yaşanıyor.

Norveç'in tüm alt yaş grubu milli takımlarında forma giydikten sonra A milli takım düzeyinde de Norveç ile 49 maça çıkan Galatasaray 'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, geçtiğimiz yılbaşı yaşadığı talihsiz kaza sonucunda yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Şimdilerde Galatasaray ile çalışmalarını sürdüren Elabdellaoui'nin tedavi süreci de devam ederken milli takımından da uzak kalmıştı.

Norveç Haber Ajansı NTB'nin haberine göre milli takımdan arkadaşları, İstanbul'da onunla bir araya gelmeye hazırlanıyorlar. Norveç Milli Takımı'ndan Mohamed Elyounoussi de duydukları heyecanı dile getirdi. Elabdellaoui'nin yakın arkadaşlarından olan Elyounoussi, "Gerçekten bu anı dört gözle bekliyorum. Çok yakınız. O benim çok iyi bir arkadaşım. Yaşadığı şeylerden sonra onunla görüşmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Omar Elabdellaoui
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