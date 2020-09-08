Omega 3 alımında nelere dikkat edilmeli, hangi gıdalarda var?

Uzmanlar, güçlü bağışıklık sisteminin neredeyse hayati önem kazandığı pandemi günlerinde balık yağı ve Omega 3 takviyesi kullanımını tavsiye ediyor. Omega-3’ten zengin besinlerin başında deniz ürünlerinin geldiğini belirten Farmakolog Dr.Gaye Hafez, “Balık, ceviz ve keten tohumu omega-3 açısından zengin besinlerdir. Özellikle ton balığı, somon ve alabalık ile kuru baklagillerin yanı sıra, sebze olarak da semizotunu omega-3 açısından zengin gıdalar arasında sayabiliriz” dedi.

“BALIK YAĞI İLE OMEGA 3 AYNI DEĞİL”

Dr. Gaye Hafez, bu gruptaki ürünlerin içeriğinde “Omega-3 yağ asitleri, EPA, DHA” gibi farklı sözcükler görülebilir. Balık yağı ile omega-3 aynı şey değildir. Balık yağı kapsüllerinde omega-3 yağ asitlerinin yanı sıra D vitamini veya E vitamini de bulunabilir” diyerek şu bilgileri verdi: “Balık yağı olarak bilinen ürünlerin ambalajında içeriğindeki toplam omega-3 miktarı ile EPA ve DHA oranları belirtilir.”

EPA ve DHA etken maddelerinin farklı işlevler gördüğünü belirten Dr. Gaye Hafez, EPA’nın kalp hastalıklarından korunmaya yardımcı olurken, DHA’nın beyin fonksiyonlarına, hafıza, dikkat gibi bilişsel işlevlere ve göz sağlığına destek olmak ve inflamasyonu önlemeye yardımcı olmak için kullanıldığını kaydetti.