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Omega 3 alımında nelere dikkat edilmeli, hangi gıdalarda var?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
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Uzmanlar Omega 3’ün, çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirmede yetişkinlerde de koroner kalp hastalığı, inflamasyon, yüksek kolesterol tedavisi ve önlenmesinde kullanılan bir yağ asidi olduğuna dikkat çekiyor. Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ab.D. Başkanı Dr. Öğr. Üye. Gaye Hafez, Omega 3 nasıl alınmalı, hangi gıdalarda var? Omega 3 içeren destek ürünleri güvenli mi, hangileri alınmalı, nasıl tüketilmeli, kullanımda nelere dikkat edilmeli? sorularını cevaplandırdı.

Omega 3 alımında nelere dikkat edilmeli, hangi gıdalarda var?

Uzmanlar, güçlü bağışıklık sisteminin neredeyse hayati önem kazandığı pandemi günlerinde balık yağı ve Omega 3 takviyesi kullanımını tavsiye ediyor. Omega-3’ten zengin besinlerin başında deniz ürünlerinin geldiğini belirten Farmakolog Dr.Gaye Hafez, “Balık, ceviz ve keten tohumu omega-3 açısından zengin besinlerdir. Özellikle ton balığı, somon ve alabalık ile kuru baklagillerin yanı sıra, sebze olarak da semizotunu omega-3 açısından zengin gıdalar arasında sayabiliriz” dedi.

“BALIK YAĞI İLE OMEGA 3 AYNI DEĞİL”

Dr. Gaye Hafez, bu gruptaki ürünlerin içeriğinde “Omega-3 yağ asitleri, EPA, DHA” gibi farklı sözcükler görülebilir. Balık yağı ile omega-3 aynı şey değildir. Balık yağı kapsüllerinde omega-3 yağ asitlerinin yanı sıra D vitamini veya E vitamini de bulunabilir” diyerek şu bilgileri verdi: “Balık yağı olarak bilinen ürünlerin ambalajında içeriğindeki toplam omega-3 miktarı ile EPA ve DHA oranları belirtilir.”

EPA ve DHA etken maddelerinin farklı işlevler gördüğünü belirten Dr. Gaye Hafez, EPA’nın kalp hastalıklarından korunmaya yardımcı olurken, DHA’nın beyin fonksiyonlarına, hafıza, dikkat gibi bilişsel işlevlere ve göz sağlığına destek olmak ve inflamasyonu önlemeye yardımcı olmak için kullanıldığını kaydetti.

GERÇEK BALIK YAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Balık yağlarında güvenilir ürünlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Farmakolog Dr.Gaye Hafez, ürünün saflık ve içerik açısından kalite kontrolü yapılmış ve ağır metal/kimyasal içermediğinin test edilmiş olması gerektiğini vurgularken, balıkta bulunabilecek ağır metal ve civa gibi toksik maddelerden arındırılarak yüksek teknolojiyle üretilen balık yağlarının güvenle kullanılabileceğini söyledi. Hafez, “Tavsiye edilen haftada iki kez balık tüketimiyle 500-1000 mg kadar omega-3 yağ asitlerini almış oluyoruz. En çok omega-3 içeren balıklar soğuk su veya derin dip balıklarıdır; uskumru, tuna, somon bunlara örnektir. Yetişkinler olarak yeterli miktarda omega-3’ten zengin besin tüketilemiyorsa, balık yağı (omega-3) içeren kapsüller, jel kapsüller kullanılabilir” dedi.

OMEGA 3 ALIMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Her vitamin veya takviye ürünü gibi omega-3 içeren ürünlerin de hekim veya eczacının danışmanlığında kullanılması uyarısını yapan Dr. Gaye Hafez, “Sık görülmemekle beraber, omega-3 kanama zamanını uzatabilir, bu nedenle aspirin veya kumarin türevi olan antikoagülan (kan sulandırıcı) ilaçlarla beraber alınmamalıdır. Beraber kullanılması gerekiyorsa da hasta takip edilmelidir” dedi. Omega-3 içeren ürünlerin üretim ve saflık kalitesinin önemli olduğunu tekrarlayan Dr. Gaye Hafez, “Diğer önemli bir nokta ise, ürünlerdeki EPA ve DHA oranlarının ne olması gerektiği. Çünkü her üründe olduğu gibi, burada da doz önemli. Yüksek miktarda DHA, kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolü yükseltebiliyor” uyarısında bulundu.

DHA

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