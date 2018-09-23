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Ömer Aşık'ın sakatlığı nedeniyle süresiz sahalardan uzak kalacağı açıklandı

NBA HABERLERİ  | 23.09.2018 19:17 | Son Güncelleme

NBA'de Chicago Bulls'ta forma giyen milli basketbolcu Ömer Aşık'ın hastalığı nedeniyle belirsiz bir süre parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

Ömer Aşık'ın sakatlığı nedeniyle süresiz sahalardan uzak kalacağı açıklandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls forması giyen milli basketbolcu Ömer Aşık, hastalığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak.

Chicago Bulls'un internet sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki pivot Ömer Aşık'ın meydana gelen eklem iltihabı sebebiyle belirsiz bir süre forma giyemeyeceği bildirildi.

Açıklamada, tedavisine başlanan milli basketbolcunun iyileşme süreci tamamlandığında sahalara dönüş tarihinin duyurulacağı ifade edildi.

Ömer Aşık, daha önce de yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle uzun süre forma giyememişti.

Kariyeri boyunca NBA normal sezonlarında 471 maça çıkan Ömer Aşık, 5,3 sayı, 7,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
NBA ömer aşık chicago bulls

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