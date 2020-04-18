Ömer Bayram: Ailemde bir kişi pozitif

Galatasaray'da bu sezon yaptığı asistlerle dikkat çeken Ömer Bayram, Hollanda basınına bir röportaj verdi. Ailesinden bir kişide koronavirüs çıktığını belirten Ömer, bu sene futbola dönmenin zor olduğunu da ifade etti. Hollanda basınına konuşan Ömer Bayram, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi ile ilgili, "Dürüst olmak gerekirse, bu sene futbol oynanacağını düşünmüyorum. Ne Ağustos ne de Eylül'de" dedi.

"AİLEMDE BİR KİŞİDE VAR"

Ailesinde bir kişide corona virüsü tespit edildiğini açıklayan Ömer Bayram, "Şu an futbol ikinci planda. Önemli olan sağlığımız. Ailemde bir kişide corona virüsü var. Bir oyuncunun ne sıklıkla Avrupa Şampiyonası'na gitme şansı var? Gerçek şu ki durum şu anda umutsuz" ifadelerini kullandı.

"YARDIM ETMENİN GÖREVİM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Ömer, "İki tıkla telefondan istediğimi sipariş edebiliyorum, birçok kişi bunu yapamıyor. Biz futbolcular ne kadar şanslı olduğumuzu asla unutmamalıyız. Ya işiniz yoksa, kira ve yemekleri karşılayamıyorsanız? Benim durumumda, zorlanan insanlar için bir şeyler yapmak istiyorum ve yapıyorum. Yardım etmenin görevim olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.