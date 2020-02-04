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Ömer Bayram’ın acı günü

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.02.2020 16:33 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Ömer Bayram, dedesi Ömer Sarı’yı son yolculuğuna uğurladı.

Ömer Bayram’ın acı günü

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Ömer Bayram, 2 Şubat 2020 Pazar günü hayata gözlerini yuman dedesi Ömer Sarı’yı toprağa verdi. Kayserili olan Ömer Bayram, hafta sonu oynadıkları Kayserispor maçı sonrasında Kayseri’ye geldi. Alzheimer hastası olan dedesi Ömer Sarı’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ömer Bayram, bugün de dedesine karşı son görevini yerine getirdi.

1938 doğumlu olan Ömer Bayram’ın dedesi Ömer Sarı, Kayseri’nin Hunat Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Gesi İldem mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Ömer Bayram, ailesi ve yakınları katıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Kayserispor Kulübü, cenazeye çelenk gönderirken Galatasaray ve Kayserispor’un eski futbolcusu Umut Bulut, cami avlusunda Ömer Bayram’a başsağlığı diledi.

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Galatasaray ömer bayram dede cenaze

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