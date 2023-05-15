Ömer bu akşam var mı, yok mu? Ömer dizisi yeni bölüm ne zaman? 15 Mayıs Star TV yayın akışı

Ömer dizisi yeni bölümün ne zaman olduğu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sevilen dizi Ömer en son 16. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Gökçe Bahadır'ın Gamze karakterine, Selahattin Paşalı'nın Ömer karakterine hayat verdiği Ömer'in bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı Star TV yayın akışı ile netlik kazandı.
Ömer dizisi bu akşam Star TV yayın akışı içerisinde yer alıyor. Yayın akışında son dakika kadar bir değişiklik olmazsa dizinin yeni bölümü ekrana gelecek.
Sevilen dizinin 17. bölümü yayınlanacak.
07:00 Yerli dizi tekrar
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
20:00 Ömer
00:15 Yüz Yıllık Mucize