Ömer bu akşam var mı, yok mu? Ömer dizisi yeni bölüm ne zaman? 15 Mayıs Star TV yayın akışı

Ömer dizisi yeni bölümün ne zaman olduğu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sevilen dizi Ömer en son 16. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Gökçe Bahadır'ın Gamze karakterine, Selahattin Paşalı'nın Ömer karakterine hayat verdiği Ömer'in bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı Star TV yayın akışı ile netlik kazandı.

ÖMER BU AKŞAM VAR MI?

Ömer dizisi bu akşam Star TV yayın akışı içerisinde yer alıyor. Yayın akışında son dakika kadar bir değişiklik olmazsa dizinin yeni bölümü ekrana gelecek.

Sevilen dizinin 17. bölümü yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yerli dizi tekrar

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

20:00 Ömer

00:15 Yüz Yıllık Mucize

