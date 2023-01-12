MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ömer dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Ömer yeni bölüm ne zaman? İşte konusu ve oyuncuları

Ömer dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Ömer yeni bölüm ne zaman? İşte konusu ve oyuncuları

12.01.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer dizisi konusu ve oyuncuları için araştırmalar hız kazandı. Star TV ekranlarında yayınlana Ömer dizisi ilk bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Merak uyandıran yapımın yeni bölümleri pazartesi akşamları ekrana geliyor. Dizinin bu akşam ise tekrarı yayınlanacak. Peki, Ömer dizisi konusu nedir, oyuncuları arasında kimler var?

Ömer dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Ömer yeni bölüm ne zaman? İşte konusu ve oyuncuları

Ömer dizisi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Yeni dizi Ömer her hafta pazartesi akşamları yayınlanacak. Dizide Ömer ve Gamze’nin aşkı anlatılacak. Ömer dizisi oyuncuları arasında yer alan Selahattin Paşalı sakin, sevgi dolu bir müezzine hayat veriyor. Gökçe Bahadır ise yıllar sonra aile evine dönmek zorunda kalan bir özgür ruh olan Gamze'yi canlandırıyor.

ÖMER DİZİSİ KONUSU

Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.
Yıllar önce terk ettiği mahalleye geri dönen Gamze, boşanmış ve çocuklu bir kadındır. Bekar bir anne olarak hayata sıfırdan başlamaya çabalarken, mahalle camiinin hocasının oğlu Ömer’in aşkında beklenmedik bir huzur bulur.
Fakat çevrelerindeki engeller, Ömer ve Gamze’nin aşkını imkansız hale getirecektir.
Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterine hayat veriyor.

ömer-dizisi-konusu

ÖMER DİZİSİ OYUNCULARI

Ömer dizisi oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

selahattin

Selahattin Paşalı - Ömer
Sakin, sevgi dolu insancıl bir müezzin… Fakat konu aşk olunca bir o kadar da kararlı, azimli ve cesur. Ona göre sevgi tüm zorlukları aşar.

gökçe

Gökçe Bahadır - Gamze
Yıllar sonra aile evine dönmek zorunda kalan bir özgür ruh. Şimdi onların kurallarına göre yaşamak zorunda.

barış

Barış Falay - Reşat
Ailesine bağlı bir baba, vicdanlı ve merhametli bir din adamı. En zayıf noktası gözünün nuru küçük oğlu Ömer.

ömer-dizisi-oyuncuları

Merve Dizdar - Nisa
Aşkı uğruna evlatlıktan reddedilmeyi göze almış, beş çocukla dimdik ayakta durmaya çabalıyor.

zerrin-sümer

Zerrin Sümer - Nezahat
Ömer’in babaannesi. Yuvasında çok mutlu ama muhtaç olmaktan hiç memnun değil.

ömer-oyuncuları

Onur Bilge - Tahir
Babasının takdirini kazanmak uğruna yıllar önce hayallerinden vazgeçmiş. İçindeki boşluğu katı kurallara tutunarak doldurmaya çalışıyor ve bu yönüyle de Ömer'le sürekli çatışma halinde...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merak ettiren iddia! Yalı Çapkını ve Ömer dizisi...Merak ettiren iddia! Yalı Çapkını ve Ömer dizisi...
Müge Anlı itirafı şaşırttı! 'Gerçeği yansıtmıyor'Müge Anlı itirafı şaşırttı! 'Gerçeği yansıtmıyor'
Çalışanlarına büyük jest! İşte ekibine sunduğu imkanlar...Çalışanlarına büyük jest! İşte ekibine sunduğu imkanlar...
Anahtar Kelimeler:
ömer Oyuncu aktan

En Çok Okunan Haberler

Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...

Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...

Yayaların arasına daldı, frene bile basmadı: 5 ölü, 13 yaralı

Yayaların arasına daldı, frene bile basmadı: 5 ölü, 13 yaralı

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Yalı Çapkını aşıkları sarmaş dolaş görüntülendi

Yalı Çapkını aşıkları sarmaş dolaş görüntülendi

Şaka değil gerçek! F.Bahçe'den dünyayı ayaklandıracak transfer...

Şaka değil gerçek! F.Bahçe'den dünyayı ayaklandıracak transfer...

Pakistan’daki kazancı ağızları açıkta bıraktı

Pakistan’daki kazancı ağızları açıkta bıraktı

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.