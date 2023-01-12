Ömer dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Ömer yeni bölüm ne zaman? İşte konusu ve oyuncuları

Ömer dizisi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Yeni dizi Ömer her hafta pazartesi akşamları yayınlanacak. Dizide Ömer ve Gamze’nin aşkı anlatılacak. Ömer dizisi oyuncuları arasında yer alan Selahattin Paşalı sakin, sevgi dolu bir müezzine hayat veriyor. Gökçe Bahadır ise yıllar sonra aile evine dönmek zorunda kalan bir özgür ruh olan Gamze'yi canlandırıyor.

ÖMER DİZİSİ KONUSU

Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.

Yıllar önce terk ettiği mahalleye geri dönen Gamze, boşanmış ve çocuklu bir kadındır. Bekar bir anne olarak hayata sıfırdan başlamaya çabalarken, mahalle camiinin hocasının oğlu Ömer’in aşkında beklenmedik bir huzur bulur.

Fakat çevrelerindeki engeller, Ömer ve Gamze’nin aşkını imkansız hale getirecektir.

Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterine hayat veriyor.

ÖMER DİZİSİ OYUNCULARI

Ömer dizisi oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Selahattin Paşalı - Ömer

Sakin, sevgi dolu insancıl bir müezzin… Fakat konu aşk olunca bir o kadar da kararlı, azimli ve cesur. Ona göre sevgi tüm zorlukları aşar.

Gökçe Bahadır - Gamze

Yıllar sonra aile evine dönmek zorunda kalan bir özgür ruh. Şimdi onların kurallarına göre yaşamak zorunda.

Barış Falay - Reşat

Ailesine bağlı bir baba, vicdanlı ve merhametli bir din adamı. En zayıf noktası gözünün nuru küçük oğlu Ömer.

Merve Dizdar - Nisa

Aşkı uğruna evlatlıktan reddedilmeyi göze almış, beş çocukla dimdik ayakta durmaya çabalıyor.

Zerrin Sümer - Nezahat

Ömer’in babaannesi. Yuvasında çok mutlu ama muhtaç olmaktan hiç memnun değil.

Onur Bilge - Tahir

Babasının takdirini kazanmak uğruna yıllar önce hayallerinden vazgeçmiş. İçindeki boşluğu katı kurallara tutunarak doldurmaya çalışıyor ve bu yönüyle de Ömer'le sürekli çatışma halinde...

