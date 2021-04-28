Ömer Erdoğan: İlk yarı muazzam oynadık

Süper Lig'in 38. hafta maçında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup eden A. Hatayspor’da teknik direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, topun kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu ve rakibe pozisyon vermediklerini belirterek, "Önemli bir galibiyet, özellikle son haftalarda Gençlerbirliği’ni analiz ederken, gerçekten iyi bir çıkış yakaladılar yeni hocaları ile. Takım savunmasını iyi yapan hem de kazandıkları toplarla sağ taraftan çok etkili hücum yaptıklarını tespit ettik. Hücum hattında baskı yaparken, daha fazla kendi sol taraflarına yönlendirmek istedik, bu konuda oyuncularım başarılı oldu. Baskı yaparken de savunma arkasına atılacak toplara savunma oyuncularımız iyi pozisyon alarak fazla pozisyon vermedi. İlk yarı özellikle muazzam bir futbol vardı, topun kontrolü tamamen bizde, çok iyi pas yaptık, boş alanlarda topla buluştuk ve oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik. Daha önce maç koparabilirdik 2-0 olduktan sonra biraz skor amaçlı oynamaya devam ettik. Girdiğimiz pozisyonlar var, farklı galibiyet elde edebilirdik ama bir tane yediğimiz penaltı golü, o da tartışılır, bizim izlediğimiz kadarıyla Kamara topa dokunuyor hakemin böyle bir kararı vardı. 5 dakika kadarı sıkıntı yaşadık ama 3-1’den sonra oyunun gidişatı da belli oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, iyi bir oyunla, saha da iyi bir karakterle duruş gösterdiler. Çok iyi mücadele ettiler ve koştular. 3 günde 2 maç oynadığımız dönemde oyuncularımız yorgun olduğu dönemde saha karakterlerini ve galip gelmek istediklerini gösterdiler, bu da bizi mutlu etti" dedi.