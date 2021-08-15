SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. Ömer Faruk Yurtseven'den 21 sayılık performans

Ömer Faruk Yurtseven'den 21 sayılık performans

15.08.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi ekibi Miami Heat adına Yaz Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, Atlanta Hawks ile oynadıkları maçta 21 sayı kaydetti.

Ömer Faruk Yurtseven'den 21 sayılık performans

Milli basketbolcu, ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde 5. maçına çıktı.

Hawks'a 94-90 kaybettikleri karşılaşmada ilk 5'te başlayıp 28 dakika süre alan Ömer Faruk, 21 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, 1 blokluk performans sergiledi.

NBA Yaz Ligi'nde 5. maçında da göz dolduran 23 yaşındaki pivot, Lakers'a karşı 27 sayı, 19 ribaunt, Warriors önünde 25 sayı, 8 ribaunt, Memphis Grizzlies karşısında 23 sayı, 11 ribaunt, Utah Jazz mücadelesinde 16 sayı, 11 ribauntla oynamıştı.

Yaz Ligi'nde Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Şehmus Hazer ise New York Knicks'e 103-94 yenildikleri karşılaşmada 4 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle mücadele etti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batshuayi adım adım Beşiktaş'aBatshuayi adım adım Beşiktaş'a
PARTNERKadın ve erkekleri karşılaştırdı! Güldüren fotoğrafKadın ve erkekleri karşılaştırdı! Güldüren fotoğraf
Kawhi Leonard, Clippers'la imzaladıKawhi Leonard, Clippers'la imzaladı
Anahtar Kelimeler:
NBA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kahramanmaraş'taki uçak kazasında kahreden detay

Kahramanmaraş'taki uçak kazasında kahreden detay

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

Kadroya dahil edilmedi! Fenerbahçe'de sakatlık şoku

Kadroya dahil edilmedi! Fenerbahçe'de sakatlık şoku

Messi'nin burnunu sildiği peçete satışta

Messi'nin burnunu sildiği peçete satışta

Altay Süper Lig'e 3 puanla başladı

Altay Süper Lig'e 3 puanla başladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

Messi geldi ama yıldız isim gidiyor!

Messi geldi ama yıldız isim gidiyor!

Rıdvan Dilmen yıllık 1 milyon dolar mı kazanacak? Açıkladı

Rıdvan Dilmen yıllık 1 milyon dolar mı kazanacak? Açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.