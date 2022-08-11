Ömer Faruk Yurtseven kimdir? Milli takım kampına neden katılmadı? Ömer Faruk Yurtseven aslen nereli ve kaç yaşında?

Milli Takım kampına katılmayan Ömer Faruk Yurtseven'in hayatı ve memleketi gibi konular merak edilmeye başlandı. Gelişme sonrası A Milli Basketbol Takım Başantrenörü Ergin Ataman da açıklamalarda bulundu. Ataman'ın milli takım kampına davet ettiği Ömer Faruk Yurtseven'in bu çağrıya karşılık vermemesi sonrası Ataman verdiği röportajda "Ömer Faruk Yurtseven'in kampa katılmamasına üzüldüm ve şok oldum. Kimseyi buraya zorla getiremeyiz. Milli Takım herkes için özel olmalı. Hatasını anlayacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu. Peki Ömer Faruk Yurtseven kimdir?

ÖMER FARUK YURTSEVEN KİMDİR?

19 Haziran 1998 tarihinde Taşkent, Özbekistan'da dünyaya gelen Ömer Faruk Yurtseven, 24 yaşındadır ve basketbola Fenerbahçe altyapısında başlangıç yapmıştır. Ünlü basketbolcu pivot bölgesinde oynamaktadır. Şu anda NBA takımlarından Miami Heat'te forma giymektedir.

2013-2016 seneleri arasında Fenerbahçe forması giymiş olan Ömer Faruk Yurtseven 2021 yılında Miami Heat ile iki senelik bir sözleşme imzalamış ve ünlü sporcu ilk milli maçına, Ukrayna'da düzenlenen 2013 FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda çıkma şansı yakalamıştır.

Yurtseven, 5 Ekim 2015 tarihinde Fenerbahçe Forması giyerken hazırlık maçında, Barclays Center'da Brooklyn Nets'e karşı oynamıştır. Yer aldığı takımının Nets galibiyetinde 15 dakika süre almış ve maçı 8 sayı, 7 ribaund, 1 blok ile bitirmiştir.

ÖMER FARUK YURTSEVEN MİLLİ TAKIM KAMPINA NEDEN KATILMADI?

Yurtseven'in Milli Takım kampına neden katılmadığı henüz bilinmemekte. Konuyla ilgili Engin Ataman'ın ardından Yurtseven'den gelecek açıklama bekleniyor.



