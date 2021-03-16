Ömer Hayyam kimdir ve nasıl öldü?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da sözü geçen Ömer Hayyam’ın yaşam öyküsü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ömer Hayyam takvimi ve nasıl vefat ettiği seyircilerin araştırdığı konular arasında. İşte Ömer Hayyam kimdir, Ömer Hayyam nasıl öldü ve Ömer Hayyam takvimi nedir sorularının yanıtı...

ÖMER HAYYAM KİMDİR?

Gerçek ismi Giyaseddin Ebu'l Feth Bin İbrahim El Hayyam' olan Ömer Hayyam, İran ve doğu edebiyatında rubai türünün kurucusudur. Batı ülkelerinde adına pek çok dernek kurulmuş, rubaileri bütün batı dillerine çevrilmiş olan Ömer Hayyam'ın fizik, astronomi, tıp ve matematik dallarında birçok farklı icadı ve önemli eserleri bulunmaktadır. Hayyam, İbn-i Sina'nın sonrasında Doğu'nun yetiştirdiği en büyük bilgin olarak da kabul görmüştür. 18 Mayıs 1048'de İran'ın Nişabur kentinde doğan Ömer Hayyam, bir çadırcının çocuğuydu. Bu nedenle acem dilinde çadırcı manasına gelen soyadını babasının mesleğinden almış oldu.

Yaşadığı dönemde ve sonraki çağlarda yazılan bütün kaynaklarda, Ömer Hayyam'ın çağının bütün bilgilerini edindiği, o alanlarda derince tartışmalara girdiği astronomi, ilahiyat, edebiyat, tarih, fıkıh ve fizik okuttuğu yazılıdır. Hayyam şiir, fizik, metafizik, matematik, astronomi gibi alanlarda değişik eserler yazdı. Yazdığı bazı bilimsel içerikli kitaplar arasında İbni Sina'nın Temcid (Yücelme) isimli eserinin tercüme ve yorumu, Akıllar Bahçesi, Cebir ve Geometri Üzerine, Fiziksel Bilimler Alanında Bir Özet, Varlıkla İlgili Bilgi Özeti, Oluş ve Görüşler, Bilgelikler Ölçüsü gibi kitaplar yer aldı. En önemli eseri ,se Cebir Risalesi'ydi.