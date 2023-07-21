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Ömer'in Erdal'ı Tayanç Ayaydın'ı bir de estetiksizken görün! Meğer o dizinin yıldızıymış! "Bir gözler aynı"

21.07.2023 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayanç Ayaydın, geçtiğimiz sezonun en çok izlenen yapımlarından olan Ömer dizisinde Erdal karakterini canlandırıyor. Ünlü oyuncunun estetiksiz halleri ortaya çıktı. Görenler şaştı kaldı.

Tayanç Ayaydın değişimiyle gündem oldu. Yıllar önceki halleri ile konuşulan Ayaydın'ın estetiksiz halleri görenleri oldukça şaşırttı. Şu anki görünüşünden bambaşka biri olan ünlü oyuncuya 'Bir gözler aynı' gibi yorumlar yapıldı.

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Tayanç Aydaydın performansının yanı sıra yıllar içindeki değişimiyle de sürekli konuşulan ünlülerden biri.

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Uzun yıllardır televizyon ekranlarında olan Aydaydın, hayat verdiği karakterler için çok farklı kılıklarda izleyici karşısına çıktı.

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MEĞER ALİYE'NİN YILDIZIYMIŞ!

Tayanç Ayaydın'ın yıllar önce, ATV'de reyting rekorları kıran ve 'Çocuklarım olmadan asla' repliğiyle hafızalara kazınan Aliye dizisinde rol aldığı ortaya çıktı.

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Dizide Nejat İşler'in en yakın arkadaşı Kahraman'ı canlandıran Ayaydın, dizideki halleriyle görenleri şoke etti.

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Kulaklarından estetik operasyon geçiren Aydaydın, o zamanlar bambaşka bir görünüme sahipmiş.

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Kulak estetiğinin yanında saç da ektiren ünlü oyuncunun eski hallerine 'Erdal bey bu ne hal', 'Benim için karizma yerlerde', 'Adam kendine bakmış', 'Değişimin böylesi'gibi yorumlar geldi.

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