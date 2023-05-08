MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ömer'in Figen'i Seda Dadaşova'yı bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla görenleri mest ediyor "Sen neymişsin be Figen"i

Ömer'in Figen'i Seda Dadaşova'yı bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla görenleri mest ediyor "Sen neymişsin be Figen"i

08.05.2023 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer dizisi oyuncularıyla gündem olmaya devam ediyor. Dizide Süreyya'nın kardeşi Figen'i canlandıran Seda Dadaşova da en çok konuşulan isimlerden biri. Ömer ile Süreyya'nın arasının bozulmasına ve Ömer'e iftira atılmasına sebep olan Figen, gerçek hayatında bambaşka biri olarak karşımıza çıkıyor. Seda Dadaşova, Instagram'daki cesur paylaşımlarıyla görenleri bir daha baktırıyor.

Ömer'in Figen'i Seda Dadaşova'yı bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla görenleri mest ediyor "Sen neymişsin be Figen"i

Ömer dizisinde Figen'i canlandıran Seda Dadaşova ise sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Instagram hesabını oldukça aktif kullanan genç oyuncu, paylaşımlarıyla hayrete düşürüyor.

91649

Ömer dizisi heyecanlı bölümleriyle pazartesi akşamları ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dadaşova, dizide canlandırdığı muhafazakar tavırlarının aksine sosyal medya hesabından cesur pozlar vermekten geri durmuyor.

c353b917-64b5-4258-a09b-ab3f22580d4f

Ünlü oyuncunun fotoğraflarını görenler, "Çok güzelsin", "Figen sen neymişsin böyle", "Bu güzellik nereden?" gibi yorumlarda bulunuyor.

f50f5a5c-cc01-43d6-b062-4d9cc98b1cf5

Aslen Azerbaycan'lı olan Dadaşova, 2002 doğumludur. Oyuncu, tiyatrocu ve model olarak bir çok projede yer aldı.

fcd27dda-ac8e-4bbc-9489-3e1e8ae78c86

Tümay Özokur Akademi’de oyunculuk eğitimi alan genç oyuncu, Kayseri Erciyes Üniversitesi’nden eğitim hayatını sürdürüyor.

e803c919-2250-4487-b461-741efc6d1a17

Genç oyuncu Ömer dizisinden önce, Leyla ile Mecnun, Kardeş Çocukları, Emanet gibi dizilerde rol aldı.

indir

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sere serpe uzandı! Göğüs dekolteli pozuyla dikkat çektiSere serpe uzandı! Göğüs dekolteli pozuyla dikkat çekti
MasterChef All Star bombası! Bakın yarışmacıları arasında kimler varMasterChef All Star bombası! Bakın yarışmacıları arasında kimler var
Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla nefes kestiSere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla nefes kesti

En Çok Okunan Haberler

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

Yargıtay’dan fazla mesai kararı!

Yargıtay’dan fazla mesai kararı!

İmamoğlu'ndan dikkat çeken çağrı!

İmamoğlu'ndan dikkat çeken çağrı!

29 Ekim'de herkese 10 bin euro vatandaşlık parası

29 Ekim'de herkese 10 bin euro vatandaşlık parası

Adalar'da boşandılar! İşte ilk görüntüler

Adalar'da boşandılar! İşte ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyon çıkarıp, şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyon çıkarıp, şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar

İlginizi Çekebilir

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.