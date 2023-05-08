Ömer'in Figen'i Seda Dadaşova'yı bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla görenleri mest ediyor "Sen neymişsin be Figen"i

Ömer dizisinde Figen'i canlandıran Seda Dadaşova ise sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Instagram hesabını oldukça aktif kullanan genç oyuncu, paylaşımlarıyla hayrete düşürüyor.

Ömer dizisi heyecanlı bölümleriyle pazartesi akşamları ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dadaşova, dizide canlandırdığı muhafazakar tavırlarının aksine sosyal medya hesabından cesur pozlar vermekten geri durmuyor.

Ünlü oyuncunun fotoğraflarını görenler, "Çok güzelsin", "Figen sen neymişsin böyle", "Bu güzellik nereden?" gibi yorumlarda bulunuyor.

Aslen Azerbaycan'lı olan Dadaşova, 2002 doğumludur. Oyuncu, tiyatrocu ve model olarak bir çok projede yer aldı.

Tümay Özokur Akademi’de oyunculuk eğitimi alan genç oyuncu, Kayseri Erciyes Üniversitesi’nden eğitim hayatını sürdürüyor.

Genç oyuncu Ömer dizisinden önce, Leyla ile Mecnun, Kardeş Çocukları, Emanet gibi dizilerde rol aldı.





