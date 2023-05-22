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Ömer’in Nuran'ı Gülçin Kültür Şahin'in eşi bakın kim çıktı! Görenler çok şaşırdı

22.05.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi her hafta pazartesi akşamları yayınlanıyor. Oyuncuları arasında Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı’nın yer aldığı dizide Nuran karakterine Gülçin Kültür Şahin hayat veriyor. Oyunculuğu büyük beğeni toplayan Şahin’in eşi de ünlü çıktı.

Ömer’in Nuran'ı Gülçin Kültür Şahin'in eşi bakın kim çıktı! Görenler çok şaşırdı

Oyuncuları arasında Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Merve Dizdar, Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisi sevilen yapımlar arasında yer alıyor. Dizide Gökçe Bahadır’ın canlandırdığı Gamze’nin ablası Nuran’ı Gülçin Kültür Şahin canlandırıyor.

Oyunculuğu çok beğenilen Gülçin Kültür Şahin’in eşinin müzisyen olduğu ortaya çıktı. Bilkent Üniversitesi'nde Oyunculuk Bölümü mezunu olan başarılı oyuncu Melik Haydar Şahin ile evli.

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Çift 2014 yılında nikah masasına oturdu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan çift, sık sık paylaşım yapıyor.

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35 yaşında olan ünlü isim Adım Feuerbach adlı oyunda Selçuk Yöntem ve Toprak Can Adıgüzel ile birlikte rol aldı.

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Gülçin Kültür Şahin’in rol aldığı yapımlar arasında Bir Başkadır, Fatma, İlk ve Son, Kelebekler, 7. Koğuştaki Mucize de bulunuyor.

ömerin-nuranının-eşi-bakın-kim-çıktı

Ünlü isim TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Tuna karakterine hayat verdi.

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