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Ömer'in Nuran'ı Gülçin Kültür Şahin'in gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! Kimse bilmiyor o aslında...

03.04.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Ömer pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Hikayesi ve karakterleriyle büyük dikkat çeken dizinin oyuncuları da çok konuşuluyor. Dizide Gamze'nin ablası Nuran karakterine hayat veren Gülçin Kültür Şahin'in özel hayatı ise merak edildi. Ünlü oyuncunun asıl mesleğini duyunlar çok şaşırdı.

Ömer'in Nuran'ı Gülçin Kültür Şahin'in gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! Kimse bilmiyor o aslında...

İlk bölümünden itibaren büyük bir ilgi ile takip edilen Ömer dizisinin hikayesi ve oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Ömer dizisinde Nuran karakterine hayat veren Gülçin Kültür Şahin başarılı oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Gülçin Kültür Şahin'in gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız. Kimse bilmiyor o aslında...

Gülçin Kültür Şahin 1

Başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı Ömer dizisinde Nuran karakterine hayat veren Gülçin Kültür Şahin, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Gülçin Kültür Şahin 2

Ünlü oyuncu, Babaeski Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği Bölümü'nü başarı ile tamamladı.

Gülçin Kültür Şahin 3

Lisans eğitiminin ardından 2010-2013 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans ile birlikte araştırma görevliliği yaptı.

Gülçin Kültür Şahin 4

2012 yılında Tarım Bakanlığı'nda Gıda Mühendisi olarak işe başlayan Şahin, o esnada oyunculuk kariyerine ilk adımı atmaya başladı.

Gülçin Kültür Şahin 5

2013 yılında Bilkent Üniversitesi'nde Oyunculuk Bölümü'nde tam burslu olarak eğitim gördü.

Gülçin Kültür Şahin 7

Oyuncu 2 sene boyunca Bilkent Çocuk Tiyatrosu'nda Program Koordinatörü olarak görev yaptı.

Gülçin Kültür Şahin 8

2017 yılında Bilkent Üniversitesi'nden bölüm birincisi olarak mezun olduktan sonra Tarım Bakanlığı'ndaki görevinden istifa eden Gülçin Kültür Şahin oyunculuk kariyerine hızlı bir geçiş yaptı.

Gülçin Kültür Şahin 9

Şahin, 2018 yılında Adım Feuerbach adlı oyunda Selçuk Yöntem ve Toprak Can Adıgüzel ile aynı sahneyi paylaştı.

Gülçin Kültür Şahin 10

Tolga Karaçelik'in yönetmen koltuğunda oturduğu Kelebekler filminde "Hatice" rolüne hayat veren ünlü oyuncu, 2018 Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü almaya hak kazandı.

Gülçin Kültür Şahin eşi

Tv8'in yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren dizisi Kırmızı Oda'da hayat verdiği Sekreter Tuna karakteri ile asıl çıkışını yakalayan ünlü isim aynı karaktere Masumlar Apartmanı ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin ortak bölümlerinde de hayat verdi.

Gülçin Kültür Şahin son

2014 yılından beri Melik Haydar Şahin ile evli olan ünlü oyuncu şimdilerde Star Tv'nin sevilen dizisi Ömer'de Gamze'nin ablası Nuran karakteriyle adından söz ettiyor.

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