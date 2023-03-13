Ömer’in Sürreya’sı Simay Barlas’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı ünlü isimle…

Ömer dizisi pazartesi akşamları ekrana geliyor. Oyuncuları arasında Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı diziye Simay Barlas da dahil oldu. Güzelliği ile adeta büyüleyen Simay Barlas’ın eski sevgilisinin kim olduğunu duyanların ağızları açık kaldı.

23 yaşındaki güzel oyuncunun daha önce Zalim İstanbul dizisinde beraber rol aldığı İdris Nebi Taşkan ile beraber olduğu ortaya çıktı.

Simay Barlas dizide Damla karakterine, İdris Nebi Taşkan ise Civan karakterine hayat veriyordu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümü mezunu olan Barlas ilk olarak Star TV’de yayınlanan Paramparça dizisi ile sektöre giriş yaptı.

Simay Barlas’ın rol aldığı yapımlar arasında Aziz, Adı Efsane ve Bir Annenin Günahı da yer alıyor.





