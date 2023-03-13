MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ömer’in Sürreya’sı Simay Barlas’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı ünlü isimle…

Ömer’in Sürreya’sı Simay Barlas’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı ünlü isimle…

13.03.2023 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta pazartesi akşamları ekrana gelen Ömer dizisinde Süreyya karakterine Simay Barlas hayat veriyor. En son Aziz dizisinde rol alan Barlas yeni dizisinde Ömer’in nişanlısına hayat veriyor. Güzel oyuncunun hayatını merak edenler eski sevgilisinin kim olduğunu duyunca çok şaşırdı.

Ömer’in Sürreya’sı Simay Barlas’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı ünlü isimle…

Ömer dizisi pazartesi akşamları ekrana geliyor. Oyuncuları arasında Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı diziye Simay Barlas da dahil oldu. Güzelliği ile adeta büyüleyen Simay Barlas’ın eski sevgilisinin kim olduğunu duyanların ağızları açık kaldı.

simayyy

23 yaşındaki güzel oyuncunun daha önce Zalim İstanbul dizisinde beraber rol aldığı İdris Nebi Taşkan ile beraber olduğu ortaya çıktı.

simay1

Simay Barlas dizide Damla karakterine, İdris Nebi Taşkan ise Civan karakterine hayat veriyordu.

ömer

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümü mezunu olan Barlas ilk olarak Star TV’de yayınlanan Paramparça dizisi ile sektöre giriş yaptı.

simay

Simay Barlas’ın rol aldığı yapımlar arasında Aziz, Adı Efsane ve Bir Annenin Günahı da yer alıyor.

simay-barlas

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla büyülediSere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla büyüledi
Dekolteli pozu sınırları zorladı! “Analar neler doğuruyor”Dekolteli pozu sınırları zorladı! “Analar neler doğuruyor”
Anahtar Kelimeler:
Simay Barlas ömer Oyuncu yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

Suikast iddialarından sonra sessizliğini bozdu!

Suikast iddialarından sonra sessizliğini bozdu!

İddia Bakan Soylu'nun da gündeminde! "AFAD saati 10 bin TL'ye..."

İddia Bakan Soylu'nun da gündeminde! "AFAD saati 10 bin TL'ye..."

Sıfır otomobilde ‘liste fiyatı’ boşa çıktı

Sıfır otomobilde ‘liste fiyatı’ boşa çıktı

CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!

CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!

Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla büyüledi

Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla büyüledi

Deprem bölgesinde ilginç anlar! Karşılaştığı valiyi alnından öptü

Deprem bölgesinde ilginç anlar! Karşılaştığı valiyi alnından öptü

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.