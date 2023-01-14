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Ömer'in yıldızı Merve Dizdar cesur tarzıyla dikkat çekti

14.01.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla takdir toplayan güzel oyuncu Merve Dizdar, Ömer dizisiyle ekrana geri döndü. Dizide 'Nisa' karakterini canlandıran Merve Dizdar'ın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Ömer'in yıldızı Merve Dizdar cesur tarzıyla dikkat çekti

Ömer dizisiyle sevenlerini heyecanlandıran Merve Dizdar, iddialı Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Merve Dizdar, sonrasında Kadir Has Üniversitesi'nde tiyatro alanında yüksek lisans yaptı.

Ömer'in yıldızı Merve Dizdar cesur tarzıyla dikkatleri üzerine topladı

Kavak Yelleri dizisiyle ekran yolculuğuna adım atan yıldız daha sonra Kırgın Çiçekler, Kertenkele, Vatanım Sensin ve Mucize Doktor gibi yapımlarda rol aldı.

Ömer'in yıldızı Merve Dizdar cesur tarzıyla dikkatleri üzerine topladı

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Gülben karakteriyle alkış toplayan Merve Dizdar, şimdilerde Ömer dizisinde izleyiciyle buluşuyor.

Ömer'in yıldızı Merve Dizdar cesur tarzıyla dikkatleri üzerine topladı

Sosyal medyada aktif olan Merve Dizdar, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ömer'in yıldızı Merve Dizdar cesur tarzıyla dikkatleri üzerine topladı

Uğur Uzunel ile aşk yaşadığı konuşulan Merve Dizdar, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Ömer'in yıldızı Merve Dizdar cesur tarzıyla dikkatleri üzerine topladı

Güzel oyuncu bir dönem Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızı Gürhan Altundaşar ile evliydi.

Ömer'in yıldızı Merve Dizdar cesur tarzıyla dikkatleri üzerine topladı

Ömer'in yıldızı Merve Dizdar cesur tarzıyla dikkatleri üzerine topladı


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