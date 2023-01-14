Ömer'in yıldızı Merve Dizdar cesur tarzıyla dikkat çekti

Ömer dizisiyle sevenlerini heyecanlandıran Merve Dizdar, iddialı Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Merve Dizdar, sonrasında Kadir Has Üniversitesi'nde tiyatro alanında yüksek lisans yaptı.

Kavak Yelleri dizisiyle ekran yolculuğuna adım atan yıldız daha sonra Kırgın Çiçekler, Kertenkele, Vatanım Sensin ve Mucize Doktor gibi yapımlarda rol aldı.

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Gülben karakteriyle alkış toplayan Merve Dizdar, şimdilerde Ömer dizisinde izleyiciyle buluşuyor.

Sosyal medyada aktif olan Merve Dizdar, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Uğur Uzunel ile aşk yaşadığı konuşulan Merve Dizdar, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Güzel oyuncu bir dönem Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızı Gürhan Altundaşar ile evliydi.



