Ömer Kutluay'dan İspanya'da görkemli sezon açılışı! Real Madrid formasıyla parkeyi salladı

Milli basketbolcu Ömer Kutluay, Real Madrid U22 takımının Valencia'yı devirdiği hazırlık maçında sergilediği performansla İspanyol basınını ve basketbolseverleri kendisine hayran bıraktı.

KUTLUAY DÖKTÜRDÜ!

İspanya basketbolunun altyapı düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan sezon öncesi hazırlık turnuvasında Türk basketbolunun yetenekli ismi Ömer Kutluay şov yaptı. Real Madrid U22 forması giyen genç milli yıldız, Valencia U22 karşısında parkeye çıkarak yeteneklerini sergiledi. Bir diğer milli basketbolcumuz Noyan Tolan'ın da Valencia formasıyla yer aldığı nefes kesen mücadelede, Real Madrid rakibini 105-72 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

REAL MADRİD A TAKIMINI ZORLAYACAK...

Karşılaşmaya damga vuran isim ise kuşkusuz Ömer Kutluay oldu. Sahada kaldığı sadece 18 dakikaya sığdırdığı muazzam istatistiklerle galibiyetin başmimarı olan Ömer; 22 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 6 top çalma ile komple bir performans sergiledi. Sahada kaldığı her saniyeyi en verimli şekilde değerlendiren genç yetenek, hücumdaki etkili oyununun yanı sıra savunmadaki agresifliği ve 6 top çalmasıyla rakip guard'lara adeta kabus yaşattı. Ömer'in bu formda görüntüsü, yeni sezonda Real Madrid A Takımı kadrosunu da zorlayacağının açık bir sinyali olarak değerlendirildi. Diğer taraftan Valencia forması giyen Noyan Tolan ise mücadeleyi 1 sayı, 2 ribaund ve 1 asist ile tamamladı.

Genç yaşta yurt dışında gösterdiği bu üstün performansla göğsümüzü kabartan Ömer Kutluay, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Türk basketbolunun geleceği adına büyük umut vadeden genç yıldızın, Real Madrid organizasyonu altındaki yükselişinin A Takım seviyesine taşınması sabırsızlıkla bekleniyor.