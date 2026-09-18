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Ömer Kutluay'dan İspanya'da görkemli sezon açılışı! Real Madrid formasıyla parkeyi salladı

İspanya sezon öncesi hazırlık turnuvasında Real Madrid U22 ile Valencia U22 karşı karşıya geldi. Türk derbisine sahne olan mücadelede Ömer Kutluay, kısa sürede ürettiği skorer performans ve savunmadaki baskısıyla maça damgasını vururken, Real Madrid sahadan 105-72'lik farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Ömer Kutluay'dan İspanya'da görkemli sezon açılışı! Real Madrid formasıyla parkeyi salladı
Burak Kavuncu

Milli basketbolcu Ömer Kutluay, Real Madrid U22 takımının Valencia'yı devirdiği hazırlık maçında sergilediği performansla İspanyol basınını ve basketbolseverleri kendisine hayran bıraktı.

KUTLUAY DÖKTÜRDÜ!

Ömer Kutluay dan İspanya da görkemli sezon açılışı! Real Madrid formasıyla parkeyi salladı 1

İspanya basketbolunun altyapı düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan sezon öncesi hazırlık turnuvasında Türk basketbolunun yetenekli ismi Ömer Kutluay şov yaptı. Real Madrid U22 forması giyen genç milli yıldız, Valencia U22 karşısında parkeye çıkarak yeteneklerini sergiledi. Bir diğer milli basketbolcumuz Noyan Tolan'ın da Valencia formasıyla yer aldığı nefes kesen mücadelede, Real Madrid rakibini 105-72 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

REAL MADRİD A TAKIMINI ZORLAYACAK...

Ömer Kutluay dan İspanya da görkemli sezon açılışı! Real Madrid formasıyla parkeyi salladı 2

Karşılaşmaya damga vuran isim ise kuşkusuz Ömer Kutluay oldu. Sahada kaldığı sadece 18 dakikaya sığdırdığı muazzam istatistiklerle galibiyetin başmimarı olan Ömer; 22 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 6 top çalma ile komple bir performans sergiledi. Sahada kaldığı her saniyeyi en verimli şekilde değerlendiren genç yetenek, hücumdaki etkili oyununun yanı sıra savunmadaki agresifliği ve 6 top çalmasıyla rakip guard'lara adeta kabus yaşattı. Ömer'in bu formda görüntüsü, yeni sezonda Real Madrid A Takımı kadrosunu da zorlayacağının açık bir sinyali olarak değerlendirildi. Diğer taraftan Valencia forması giyen Noyan Tolan ise mücadeleyi 1 sayı, 2 ribaund ve 1 asist ile tamamladı.

Genç yaşta yurt dışında gösterdiği bu üstün performansla göğsümüzü kabartan Ömer Kutluay, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Türk basketbolunun geleceği adına büyük umut vadeden genç yıldızın, Real Madrid organizasyonu altındaki yükselişinin A Takım seviyesine taşınması sabırsızlıkla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol İbrahim Kutluay real madrid
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