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Süper Lig ekibine haciz şoku! Banka hesaplarının ardından takım otobüsü de gitti iddiası

Eski yönetim döneminden kalan borçlar nedeniyle mali sıkıntılar yaşayan Konyaspor'da haciz süreci devam ediyor. Banka hesaplarına bloke konulmasının ardından yeşil-beyazlı kulübün takım otobüsüne de haciz işlemi uygulandığı öne sürüldü.

Süper Lig ekibine haciz şoku! Banka hesaplarının ardından takım otobüsü de gitti iddiası
Burak Kavuncu

Konyaspor'da geçmiş dönemlerden kalan borçlar nedeniyle başlatılan hukuki süreç kulübü zor durumda bırakmaya devam ediyor. Banka hesaplarına uygulanan blokenin ardından bu kez takım otobüsünün haczedildiği iddiası gündeme geldi.

BORÇ KRİZİ BÜYÜYOR

Süper Lig ekibine haciz şoku! Banka hesaplarının ardından takım otobüsü de gitti iddiası 1

Konyaspor'da eski yönetim döneminden kalan mali yükümlülükler nedeniyle son dönemde peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde eski yönetici Adem Bulut'un alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla kulübün banka hesaplarına bloke koydurduğu iddia edilmişti.

Yeşil-beyazlı kulüp, bu gelişmenin ardından yeni bir haciz işlemiyle karşı karşıya kaldı.

TAKIM OTOBÜSÜNE HACİZ İŞLEMİ

Süper Lig ekibine haciz şoku! Banka hesaplarının ardından takım otobüsü de gitti iddiası 2

Hakimiyet .com'da yer alan habere göre, eski dönem alacaklılarının başlattığı hukuki takip kapsamında Konyaspor'un takım otobüsüne haciz işlemi uygulandı.

Kulübün önemli sembollerinden biri olan takım otobüsünün haciz sürecine dahil olması, yeşil-beyazlı camiada yaşanan mali tablonun boyutunu bir kez daha gündeme taşıdı.

YÖNETİMİN YOL HARİTASI MERAK KONUSU

Süper Lig ekibine haciz şoku! Banka hesaplarının ardından takım otobüsü de gitti iddiası 3

Borçlar nedeniyle artan mali baskının ardından gözler Konyaspor yönetimine çevrildi. Mevcut yönetimin geçmişten kalan yükümlülükleri çözmek ve kulübün finansal yapısını rahatlatmak için nasıl bir plan hazırlayacağı merak ediliyor.

Öte yandan Konyaspor taraftarları da yaşanan gelişmelere sosyal medya üzerinden tepki göstermeyi sürdürüyor. Bazı taraftarlar, kulübün mevcut mali tablosundan önceki yönetim dönemindeki finansal kararları sorumlu tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Haciz Konyaspor
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